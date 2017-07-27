В этом году в отдельно взятых районах Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода пройдет эксперимент, в ходе которого управляющие компании вместо жильцов будут заниматься централизованной проверкой счетчиков.
По словам руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, если пилотный проект пройдет успешно, то подобную практику внедрят по всей стране.
Также в Росстандарте считают, что новый порядок поможет исключить мошенничество с непонятными услугами, а сама проверка счетчиков станет дешевле и быстрее.
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