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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

Домовладельцы с 9 просеки временно поживут без воды

В Самаре на сутки отключат холодное водоснабжение в районе 9-й просеки. Это связано с заменой задвижки на водопроводной линии.

«Без холодного водоснабжения на время работ будут дома на  9 просеке от ул. Солнечной – 8 линия, 7 линия, 6 линия, 5 

26 июля 2017, 03:13
Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Наказание тем, кто поит россиян плохой водой, ужесточат в 10 раз

Минстрой планирует в 10 раз ужесточить ответственность за некачественную водопроводную воду. В ведомстве подготовили поправки в административный кодекс, которые увеличивают штраф для юрлиц с 30 до 300 тысяч рублей. Кроме того, предлагаются и допсанкции за невыполнение мероприятий по повышению качества 

25 июля 2017, 01:59
У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

У самарца из крана шла желтая жидкость, за которую заставляли платить как за воду

Житель Самары через суд сумел добиться от управляющей компании перерасчета. У него из крана шла желтая жидкость, за которую его заставляли платить как за холодную воду. По данным судебных приставов, она была крайне неприятна на вкус. Мужчина написал жалобу в 

20 июля 2017, 03:16
Волга показала рекорд и уходит

Волга показала рекорд и уходит

15 июля на Волге в районе Самары был зарегистрирован уровень воды на отметке 30,64 метра Балтийской системы. Это максимальное значение почти за 50 лет, прошедших с момента строительства Жигулевской гидроэлектростанции.

Как уже сообщала «ТЕРРА», пик сброса воды на 
19 июля 2017, 09:31
Руководителя самарской УК отдали под суд: ему грозит до 10 лет

Руководителя самарской УК отдали под суд: ему грозит до 10 лет

Руководителя самарской управляющей компании «ТВН» отдали под суд
Речь идет о Владимире Терещенко - директоре общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ТВН», которая обслуживала дома в поселках Управленческий и Мехзавод. Мужчину обвиняют в мошенничество в особо крупном размере и отмывании 

23 февраля 2017, 09:50
Жители Мехзавода считают управляющую компанию своим должником

Жители Мехзавода считают управляющую компанию своим должником

Жители около 3 десятков домов поселка Мехзавод оказались участниками необычной ситуации. Они считают, что управляющая компания должна им деньги. Суммы доходят до нескольких десятков тысяч рублей. При этом фирма в свою очередь считает этих людей своими должниками.

Напомним, 
15 января 2016, 10:22
В управляющей компании, обслуживающей дома Кировского района Самары, отчитались за год

В управляющей компании, обслуживающей дома Кировского района Самары, отчитались за год

Конец года - время подведения итогов. Сегодня о проделанной работе отчитались сотрудники управляющей компании, обслуживающей дома в Кировском районе Самары.
Жилищный фонд, который обслуживает управляющая компания "Жилуниверсал", – это, как правило, панельные дома 60-70 годов постройки. Капремонта в них не 
28 декабря 2015, 05:16
Депутаты губдумы предлагают ужесточить законодательство о лицензировании управляющих компаний

Депутаты губдумы предлагают ужесточить законодательство о лицензировании управляющих компаний

Сегодня, 19 мая, члены комитета по ЖКХ, ТЭК, нефтехимии и охране окружающей среды предложили ограничить количество попыток сдачи лицензионного экзамена до трех раз в год. Говорили и о введении дополнительного требования для выдачи лицензии управляющим компаниям - отсутствие долгов перед 
18 мая 2015, 09:06
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