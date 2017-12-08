Кабмин заявил об уменьшении потребности в привлечении зарубежных работников в следующем году на 20,7%. Как отмечается на правительственном портале, в данном случае речь идет о численности 140 423 человека, что составляет 79,3% от квоты текущего года.
В отдельных сегментах экономики прошлогодняя норма осталась неизменной. Для определенных родов деятельности она уменьшена: например, в области сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта — с 30 до 28 процентов.
На будущий год определен объем привлеченной рабочей силы на уровне 50%. Впрочем, это не относится к нескольким регионам, где в урожайный период такая помощь будет необходима.
По статистике, мигранты в Российской Федерации составляют порядка 12 процентов населения. Если вести речь о квалифицированных специалистах, то их доля уменьшается.
|
Иностранцам упростят допуск на работу в РФ
Схему оформления налогового резидентства для иностранных работников высокой квалификации собирается сделать гораздо проще кабмин. Информацию на этот счет распространили "Известия".
|
29 ноября 2017, 09:26
|
Самарская область входит в топ-5 регионов по количеству привлеченной иностранной рабочей силы
|
20 ноября 2017, 01:20
|
Волна сокращений докатилась до самарских вузов
Армию безработных пополнили сразу 12 сотрудников архитектурно-строительного института, присоединенного к государственному техническому университету. Уволенные преподаватели говорят, что это - только начало.
В самарский центр занятости населения в этот вторник пришли вставать на учет сразу 12 бывших сотрудников архитектурно-строительного института. …
|
8 ноября 2017, 10:32
|
Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше
|
3 ноября 2017, 10:21
|
Минтруд предложил сократить квоту на иностранных работников на 20%
В Минтруда выступили с инициативой уменьшения количества зарубежных работников в Российской Федерации на 20% в будущем году по сравнению с сегодняшними показателями. Предложение направили в кабинет министров.
|
26 октября 2017, 03:24
|
Осенью самарцы начинают чаще опаздывать на работу
В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. …
|
17 октября 2017, 01:45
|
Барьер для гастарбайтеров: Минтруд предложил ограничить долю иностранных работников в РФ
Минтруд подготовил предложения по ограничению сегмента иностранных работников в ряде отраслей отечественной экономики в следующем году. Об этом информирует портал министерства.
|
5 сентября 2017, 05:15
|
Среднее профессиональное образование становится популярнее в регионе
Среднее профессиональное образование становится популярнее в самарском регионе, и через 3-4 года конкурс будет на уровне высшего образования. Об этом заявили представители министерства труда и занятости Самарской области. Сейчас на рынке труда избыток вакансий - врачей, инженеров, охранников, рекламных агентов, …
|
11 октября 2016, 05:07
|
Составлен рейтинг самых дорогих самарских вакансий в сентябре
Самарская служба исследований Зарплата.ру составила рейтинг самых дорогих вакансий сентября. Наибольшую зарплату сейчас предлагают руководителям, специалистам IT-сферы и высококлассным рабочим , которые готовы брать на себя ответственность. В последнем случае опыт работы обычно составляет больше 3 лет. Таким сотрудникам работодатели …
|
29 сентября 2016, 10:57
|
Самарцы ищут подработку
В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а …
|
4 февраля 2016, 11:09