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«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Иностранцам упростят допуск на работу в РФ

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Такую инициативу озвучил экономический блок, она одобрена на предварительных совещаниях. В кабмине, в частности, думают справиться с демографическим провалом  1990-х 

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Волна сокращений докатилась до самарских вузов

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В самарский центр занятости населения в этот вторник пришли вставать на учет сразу 12 бывших сотрудников архитектурно-строительного института. 
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Как считают эксперты Министерства труда, реальная необходимость иностранных трудовых ресурсов в России составит 

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В этом признались 15% участников опроса, проведенного специалистами портала «Зарплата.ру». Цель исследования – выяснить, как осенняя хандра проявляется у россиян и какие способы борьбы они используют. Главным признаком хандры 72 процента респондентов назвали сонливость, 68 процентов чувствуют упадок сил. 
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Минтруд подготовил предложения по ограничению сегмента иностранных работников в ряде отраслей отечественной экономики в следующем году. Об этом информирует портал министерства.
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Среднее профессиональное образование становится популярнее в регионе

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Составлен рейтинг самых дорогих самарских вакансий в сентябре

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Самарцы ищут подработку

Самарцы ищут подработку

В условиях сложной экономической ситуации больше половины самарцев собираются искать подработку. Опрос, в котором приняли участие 1130 респондентов, провела служба исследований Зарплата.ру. Жалованье устраивает лишь 14% опрошенных, 85% недовольны уровнем своего дохода. Из них 40% собираются сменить место работы, а 
4 февраля 2016, 11:09
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