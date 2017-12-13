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«Бункер S» Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В русле программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации собираются разработать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Уже озвучена запланированная сумма расходов - 199 млрд руб. Об этом рассказывает РБК. Всего же на сегмент «Информационная инфраструктура» собираются, по информации издания, направить 

23 ноября 2017, 11:23
ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

ГИБДД собирается внести легализацию автотюнинга в перечень госуслуг

 В Госавтоинспекции рассматривают новшества, способные заметно упростить жизнь большой категории отечественных автовладельцев. Если примут имеющийся пакет документов, легализовать изменения в конструкции транспортного средства станет просто. Это можно будет сделать даже на сайте госуслуг.
Как поясняют эксперты, сейчас легализация автотюнинга – 

22 ноября 2017, 03:13
В Минкомсвязи придумали, как бороться со страховыми мошенниками

В Минкомсвязи придумали, как бороться со страховыми мошенниками

Минкомсвязи предоставило страховым фирмам очередную возможность бороться со злоумышленниками, которые дают заведомо неверные сведения о своем транспортном средстве при онлайн-покупке полиса ОСАГО. Об этом рассказывают «Известия».
В министерстве намереваются давать страховщику возможность подключиться к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как 

13 октября 2017, 03:44
Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее?

Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее?

Зарегистрироваться на сайте Госуслуг теперь можно не только в многофункциональных центрах, но и в ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД отмечают, что очередей нет, потому что все больше граждан используют для получения водительского удостоверения, снятия и постановки на учет автомобилей портал госуслуг. 
11 сентября 2017, 08:08
Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования

Сайт госуслуг протестирует российскую систему шифрования

Российское шифрование интернет-трафика протестируют на портале госуслуг и на электронных ресурсах отечественной поисковой системы «Спутник». Об этом информируют «Известия» со ссылкой на советника президента России Германа Клименко.
Новинку можно будет опробовать на всех браузерах. Российские сертификаты шифрования получат соответствующую оптимизацию. 

31 августа 2017, 02:11
«Одноклассники» откроют доступ к «Госуслугам»

«Одноклассники» откроют доступ к «Госуслугам»

Соцсеть «Одноклассники» собирается запустить в начале осени сервис, позволяющий получить загранпаспорт, свидетельство о рождении и прочие документы. Об этом сегодня рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на свои источники.
В соцсети хотят создать доступ к порталу «Госуслуги». На начальном этапе будут 

9 августа 2017, 03:31
Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Домоседам придется доплачивать за звонки путешественников?

Минкомсвязи России выступило против отмены роуминга в стране. Эта мера антисоциальная и только приведет к росту тарифов, уверены в ведомстве. Если запретить выделять роуминг в отдельную услугу, то затраты на обслуживание путешествующих абонентов будут перераспределены на всю тарифную линейку и 

11 июля 2017, 01:53
Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.
Новшество вводится с той целью, чтобы минимизировать риски мошенничества для клиентов. По запросу банков 

6 июля 2017, 12:17
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