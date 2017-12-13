В будущем году на сайте госуслуг заработает онлайн-сервис обмена информацией с государственными структурами и гражданами. Для этого на портале будет предназначена кнопка «Написать сообщение», объяснил «Известиям» заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Козырев.
«Сообщение можно будет послать, зная ИНН, СНИЛС, электронный адрес на госуслугах, либо применив иной идентификатор, пояснили в министерстве. Такая переписка получит юридический статус, то есть при необходимости эти сообщения можно будет предъявлять в судебном процессе.
Соответствующие электронные уведомления станут поступать в личный кабинет гражданина. Для этого потребуется заявить о своем согласии в личном кабинете. Если кто-то не нуждается в предоставлении посланий в электронном виде, то ведомства, как и раньше, станут направлять бумажные письма с уведомлением о доставке.
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