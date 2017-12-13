Почему ставить машину на учет через портал Госуслуг быстрее и выгоднее? Зарегистрироваться на сайте Госуслуг теперь можно не только в многофункциональных центрах, но и в ГИБДД.



Сотрудники ГИБДД отмечают, что очередей нет, потому что все больше граждан используют для получения водительского удостоверения, снятия и постановки на учет автомобилей портал госуслуг. …