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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

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Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Эксперты назвали самые ожидаемые автомобили этой зимы в России

Российские специалисты представили перечень самых ожидаемых автоновинок, которые придут на отечественный авторынок текущей зимой. В общей сложности ожидается не менее десяти моделей. Большое прибавление ждет семейство SUV. Это прежде всего Mitsubishi Eclipse Cross и Peugeot 5008.
Первый получит полуторалитровый турбированный 

11 декабря 2017, 11:13
Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
На первой строке перечня разместился новый американский внедорожник Jeep Wrangler. Как поясняют специалисты, 

1 ноября 2017, 03:12
Rolls-Royce планирует выпустить самый роскошный в мире электрокар

Rolls-Royce планирует выпустить самый роскошный в мире электрокар

Английский премиальный бренд Rolls-Royce намерен создать полностью электрическую версию Rolls-Royce Phantom. Конструкторы уже заявили, что автоновинка будет самым роскошным в мире электрокаром.
Представители Rolls-Royce в ходе общения с журналистами сказали, что специалисты корпорации в настоящее время работают над полностью электрической 

20 октября 2017, 09:53
Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых моделей 2017 года

Автоэксперты составили рейтинг самых ожидаемых моделей 2017 года

Аналитики составили список наиболее ожидаемых автомобилей этого года, на которые имеет смысл обратить внимание тем, кто находится в поиске нового транспортного средства. В лидерах оказался автомобиль Mazda CX-5, презентация которого состоялась осенью 2016-го, но продажи в РФ стартуют 1 июля.

29 июня 2017, 03:22
Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda представила свой первый электрический кроссовер

Skoda продемонстрировала свой электрокроссовер Vision E. Первыми его смогли оценить посетители автосалона в Шанхае. Автомобиль разработан на платформе MEB, созданной Volkswagen Group специально для электромобилей. Благодаря двум моторам общей мощностью 306 л.с., Vision E развивает скорость до 180 км/ч.
Одного 

18 апреля 2017, 05:11
Опубликован тизер совершенно новой модели от Skoda

Опубликован тизер совершенно новой модели от Skoda

В концерне Skoda Auto грядут большие изменения: в ближайшее время автолюбителям представят прототип электрического концепт-кара Vision E. Модель продемонстрируют на автосалоне в Шанхае в апреле. А пока в Сети эксперты рассуждают о том, какой именно окажется автоновинка.
Skoda уже опубликовала 

24 марта 2017, 12:01
«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq презентуют весной 2017 года

«Заряженный» кроссовер Skoda Kodiaq презентуют весной 2017 года

Чешский производитель Skoda собирается рассекретить новую версию спортивного семиместного кроссовера Kodiaq на Женевском автосалоне в 2017 году. Об этом сообщило руководство компании в интервью изданию CarAdvice.
Стоит отметить, что спортивная модификация SportLine уже имеется у другой модели Skoda – Superb, 

20 ноября 2016, 07:16
KIA и Skoda предложили россиянам скидки на свои автомобили в сентябре

KIA и Skoda предложили россиянам скидки на свои автомобили в сентябре

Компании Skoda и KIA предложили автолюбителям акцию при приобретении своих авто в сентябре с целью повышения спроса. До 30 числа этого месяца представители чешского бренда дают скидку в 40 000 рублей на модели Yeti (2х4), Rapid и Octavia по программе 

20 сентября 2016, 09:57
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