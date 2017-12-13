Специалисты концерна Skoda раскрыли, какие автоновинки поступят на рынок РФ в будущем году. Об этом со ссылкой на представителей автопроизводителя информируют эксперты аналитического агентства «Автостат».
Как утверждается, на вторую половину весны намечен старт реализации внедорожника Kodiaq отечественной сборки. Модель будет сходить с конвейера в Нижнем Новгороде на производственной площадке Volkswagen Group Rus.
Кроме того, на нашем рынке появится специальная вариация хорошо известного внедорожника Kodiaq Hockey Edition. Вместе с тем в 2018-м российские автомобилисты смогут стать обладателями специальной линейки Skoda Rapid и Octavia.
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