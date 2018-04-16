|
Названы места проведения акции «Тотальный диктант 2018» в Самаре
|
13 апреля 2018, 10:56
|
«Добрый бег – 2018» в Самаре!
|
19 марта 2018, 07:03
|
Акция в честь воссоединения Крыма с Россией состоится в Самаре
В это воскресенье по инициативе Самарского союза молодежи на площади Куйбышева состоится уже традиционная акция в честь четвертой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Начнется мероприятие в 20:00 праздничной программой и выступлением самарских музыкальных коллективов: группы «Беллини», «Фернандос …
|
14 марта 2018, 05:47
|
Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных
Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. …
|
14 января 2018, 03:41
|
В Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017»
В понедельник, 25 декабря, в Самаре наградили победителей акции «Народное признание 2017», десятой по счету. Чествование лауреатов состоялось в Самарском театре оперы и балета. Акция призвана определить самых достойных в Самарской области граждан, которые достигли значительных успехов в профессиональной или …
|
26 декабря 2017, 09:45
|
Возьмут за язык: В британский спецназ ищут специалиста со знанием русского
|
31 августа 2017, 02:14
|
В Госдуме заявили о снижении числа русскоговорящих в мире на 50 миллионов
Согласно недавнему исследованию, за последние 25 лет число русскоговорящих людей на нашей планете уменьшилось на более чем 50 миллионов человек. Ситуация оказывается необратимой, заявил Вячеслав Никонов, глава Комитета Госдумы по образованию и науке.
|
29 августа 2017, 09:09
|
Где самарцы будут писать «Тотальный диктант»
|
7 апреля 2017, 02:49
|
В Skype запустили синхронный перевод на русский язык
Пользователям Skype стала доступна новая функция — перевод сообщений и звонков на русский язык в режиме реального времени. Информацию об этом распространили представители корпорации Microsoft, которой принадлежит Skype.
|
11 октября 2016, 01:35
|
Ученые намерены выяснить, как русский язык влияет на процесс мышления
Отечественные ученые при поддержке Российского научного фонда хотят выяснить, каким образом язык влияет на мыслительные процессы разных людей. Исследование осуществляется вместе с тайваньскими специалистами из университета Ченьчжи. В него пока инвестировано 6 млн. рублей.
|
19 сентября 2016, 04:04
|
В блогах: «Тотальный диктант» в Новокуйбышевске
|
20 апреля 2015, 05:37
|
Самарцы напишут «Тотальный диктант - 2015» по тексту современного писателя Евгения Водолазкина
Организаторы международной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант - 2015» объявили имя автора текста, который будут диктовать в этом году. Это современный русский писатель Евгений Водолазкин, специалист по древней русской литературе, доктор филологических наук. Роман писателя «Лавр» оказался одним из …
|
4 марта 2015, 12:00