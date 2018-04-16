Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. … Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек.