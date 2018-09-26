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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

В Самарской области введут «предпенсионные» льготы

С минуты молчания началось первое заседание осенней сессии Самарской губернской думы. Депутаты почтили память Виктора Сазонова. Он возглавлял думу на протяжении последних 17 лет, и, даже когда в апреле стало известно о его тяжелой болезни, многие верили, что он и 
25 сентября 2018, 09:08
Госслужащих в России поощрят материально

Госслужащих в России поощрят материально

Госслужащих простимулируют материально. Как следует из проекта федерального бюджета в 2019-20 годах, чиновникам в виде бонусов планируется дополнительно выплатить более 138 и почти 209 миллиардов рублей, соответственно. Суммарно почти 346 миллиардов. До конца 2018 года профильные министерства (Минэкономразвития, Минфин и 
21 сентября 2018, 11:23
В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

В Самарской области 300 млн рублей направят на погашение долгов перед ресурсниками и сетевиками

Самарская губернская дума готовится утвердить распределение дополнительных доходов регионального бюджета. Как уже рассказывала ТЕРРА, в связи с этим расходы будут увеличены на 876 миллионов рублей. 
 
Из 876 миллионов рублей, которые дополнительно поступили в областной бюджет, 300 планируют направить на погашение долгов 
21 сентября 2018, 10:35
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Глава ПФР: «Средняя пенсия в Самарской области – 11 тыс. рублей»

Глава ПФР: «Средняя пенсия в Самарской области – 11 тыс. рублей»

Самарскую область с рабочим визитом посетил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов (на фото). Он провел встречу с губернатором Николаем Меркушкиным. Речь шла о мерах господдержки населения и работе фонда. По словам Дроздова, средняя пенсия самарца - 11 

15 апреля 2014, 02:33
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