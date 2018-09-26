В этот вторник Госдума в третьем чтении утвердила закон об уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста и увольнение тех, кому осталось до заслуженного отдыха 5 лет. Наказание - штраф до 200 тысяч рублей и обязательные работы в течение 360 часов. Также может быть назначено взыскание в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев. Отметим, данная мера аналогична той, которая сейчас защищает от увольнения беременных женщин и тех, кто в декрете.
Напомним, в результате пенсионной реформы женщины уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины - в 65.
При этом в Самарской области для людей в возрасте 55 и 60 лет сохранены все льготы: на проезд, оплату налогов, жилищно-коммунальных услуг, а также все виды социальной поддержки, которые сейчас полагаются людям пенсионного возраста.
Тем временем, в 2019 году у населения впервые появится возможность перевести накопительную часть своей пенсии из одного пенсионного фонда в другой без потери инвестдохода.
Накопительная часть пенсии существует в России с начала нулевых. Она составляла 6% от страховых взносов работодателей за своих сотрудников в пенсионный фонд и переводилась туда вплоть до 2014 года. Формировалась она у нескольких категорий граждан в разные периоды. У людей 1967 года рождения и моложе - с 2002-го по 2014-й, и в итоге будет выплачиваться как надбавка. Им предложили до конца 2015-го накопленные суммы либо отдать в управляющую компанию ПФР, либо в негосударственный фонд.
- И тогда эта управляющая компания она сама определяет, куда вложить ваши средства. Если вы выбираете негосударственный пенсионный фонд, то он сам уже выберет тот портфель управляющих компаний, которые позволят более выгодно использовать ваши средства пенсионных накоплений, - рассказала руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда России по Самарской области Ольга Крысина.
При этом перевести средства снова из фонда в фонд без потери инвестдохода можно только через 5 лет. По информации Пенсионного фонда России, сейчас у 60% процентов граждан накопительная часть находится в государственной УК - «Внешэкономбанке». Остальные 40% выбрали негосударственные пенсионные фонды.
- Грамотно распоряжаться собственными деньгами тоже нужно уметь. На текущий момент инструментов не так много, как на Западе, и в целом понимание, как это сделать - это трудный вопрос. Гораздо проще получить эти деньги и не копить, а тратить на себя, - отметил директор Самарского филиала БКС Премьер Александр Тымчук.
Согласно отчетности ЦБ, больше всего доходов в накопительную часть пенсий с 2014 года принесли крупные частные пенсионные фонды. Например, по итогам 2017 года доходность ВЭБа составила 8,6%, а крупных НПФ от 11% до 9%. При этом небольшие негосударственные пенсионные фонды приносят меньше доходов, чем «Внешэкономбанк».
- Разница в доходности прежде всего в том, что, естественно, различается инвестиционная декларация. Частные фонды: их конкурентное преимущество, собственно в том, чтобы заработать большую доходность, по сравнению с государственной управляющей компанией ВЭБ. То есть они могут позволить себе больший набор инструментов, в которые можно инвестировать деньги будущих пенсионеров, - рассказал советник президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Валерий Виноградов.
Однако, если гражданин и решит сменить фонд в 2019-м, деньги в новую структуру будут переведены не раньше 2020-го года.