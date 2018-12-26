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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40
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Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей
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26 декабря 2018, 11:27
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В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники
В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС.
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26 декабря 2018, 11:02
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В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети
Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.
Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя …
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26 декабря 2018, 10:46
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«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа
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26 декабря 2018, 09:53
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В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек
Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Во время расследования и …
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26 декабря 2018, 08:59
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В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек
Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты …
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25 декабря 2018, 04:05
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Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних
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24 декабря 2018, 05:20
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По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп
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13 декабря 2018, 12:52
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Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах
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13 декабря 2018, 10:20
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В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра
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10 декабря 2018, 07:39