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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей

Самарские врачи назвали самое опасное зимнее развлечение для детей

Число пациентов региональных травмпунктов во время затяжных новогодних каникул увеличивается минимум на 10-15%. Одна из самых распространенных травм в новогодние праздники - повреждение глаз. Кто-то наткнулся на ветку, в кого-то попали снежком. Классика жанра - попадание в глаз пробки от 
26 декабря 2018, 11:27
В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В МЧС рассказали, с какими рисками могут столкнуться самарцы в праздники

В новогодние праздники традиционно увеличивается количество несчастных случаев. Страховые компании отмечают рост выплат в среднем в полтора раза. Об основных рисках грядущих выходных в этот вторник говорили представители регионального МЧС. 
 
Покупать петарды и фейерверки можно только в специализированных магазинах, где есть 
26 декабря 2018, 11:02
В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

В Самарской области школьницу оштрафовали за мат и оскорбления в соцсети

Школьнице из Кинель-Черкасского района придется заплатить 1000 рублей штрафа. Ее привлекли к административной ответственности за оскорбления в социальной сети.

Как сообщили в облпрокуратуре, одна из учениц школы Отрадного пожаловалась своей старшей подруге из Кинель-Черкасского района на свою одноклассницу. 16-летняя 
26 декабря 2018, 10:46
«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

«Снес» трубу: сотни жителей Сызрани остались без газа

В среду, 26 декабря, в четыре часа утра грузовик КАМАЗ повредил газопровод в районе дома №13 по улице Нефтяной, проходящий над проезжей частью дороги. К счастью, никто не пострадал, утечку газа устранили.
 
- Прекращена подача газа в жилой сектор в 
26 декабря 2018, 09:53
В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек

В Самаре врача признали виновным в гибели мамы тройняшек

Во вторник, 25 декабря, в областной столице вынесли приговор врачу за смерть мамы тройняшек после родов. На скамье подсудимых оказалась акушер-гинеколог Наталья Родионова. Она обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Во время расследования и 
26 декабря 2018, 08:59
В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

В Самаре без отопления остались почти 6,5 тысяч человек

Во вторник, 25 декабря, произошла коммунальная авария в Октябрьском районе Самары. Сигнал о технологическом нарушении в работе теплосети диаметром 400 миллиметров на проспекте Ленина поступил в 11:10. Место повреждения нашли еще в понедельник, заранее были проведены земляные работы. Сейчас специалисты 
25 декабря 2018, 04:05
Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Требовал обнаженные детские фото: самарца поймали на 73 преступлениях против несовершеннолетних

Жителя областной столицы признали виновным в 73 случаях развратных и сексуальных действий в отношении несовершеннолетних и маленьких детей с помощью интернета. Полицейским рассказали, что 34-летний мужчина переписывается с детьми в возрасте от 10 до 15 лет в соцсетях. Притворяясь сверстником, 
24 декабря 2018, 05:20
По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

По Самарской области «гуляют» свиной и гонконгский грипп

За прошлую неделю, с 3 по 9 декабря, в Самарской обрасти ОРВИ и гриппом заразились более 9,7 тысяч человек. Причем, 4,7 тысяч пациентов насчитали только в губернской столице. Показатели выросли по сравнению с результатами предыдущей недели, но специалисты считают - 
13 декабря 2018, 12:52
Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах

Самарская область заняла 25 место в рейтинге вредных привычек в регионах

Табакокурение, алкоголизм и наркомания - самые распространенные вредные привычки. Они негативно отражаются как на жизни каждого конкретного человека и его семьи, так и на обществе в целом. И даже несмотря на то, что здоровый образ жизни становится все более 
13 декабря 2018, 10:20
В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

В Самаре привили от кори 350 сотрудников торгового центра

Информация о том, что в Самаре вспышка кори сначала появилась в социальных сетях. Об этом писали родители со ссылкой на врачей-педиатров, которые якобы призывали горожан воздержаться от посещения торговых центров, так как недуг распространяется именно там. С 27 ноября по 
10 декабря 2018, 07:39
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