В Уфимском районе Башкортостана горящие на федеральной трассе М-5 фуры тушили более сорока пожарных. Как сообщают региональные агентства, информация о возгорании автомобилей «Зил» и «Volvo» с автоцистернами с пропаном поступила 19 февраля в 23-35.
В ликвидации пожара и охлаждении автоцистерн были задействованы 14 единиц техники и 41 спасатель. Распространения пламени на прицеп к автомобилю «Volvo» и рядом стоящие припаркованные транспортные средства специалисты не допустили. Человеческих жертв удалось избежать, а полностью с огнем справились около половины третьего ночи. В результате чрезвычайного происшествия две фуры с цистернами были серьезно повреждены, как и кабина находившегося поблизости автомобиля «MAN». Точную причину возгорания предстоит узнать в ходе проводимой проверки.
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