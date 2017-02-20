В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка В этом году в Тольятти, на трассе М-5, начнется строительство трехуровневой развязки. На днях она вошла в план работ, утвержденный правительством России.

Объект обойдется примерно в 6 с половиной миллиардов рублей. В 2017-м планируют освоить два - два с половиной. …