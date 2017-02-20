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В РЖД объяснили, почему разорвало поезд Самара - Москва (фото и видео)

В ОАО «РЖД» прокомментировали инцидент с отцепившимися вагонами поезда Самара - Москва, пишет РБК.

«Остановка поезда была вызвана нештатной ситуацией в работе сцепного устройства между 8 и 9 вагонами. Причиной нештатной работы автосцепки в РЖД являются недостатки в 
23 июля 2016, 04:51
От поезда Самара – Москва отцепились вагоны с пассажирами

От поезда Самара – Москва отцепились вагоны с пассажирами

Сегодня, 22 июля, стало известно о ЧП на железной дороге, участниками которого стали пассажиры скорого поезда Самара-Москва. Инцидент произошел 20 июля в Московской области. Поезд, состоявший из 14 вагонов, отправился в столицу из Самары утром накануне. Когда состав приближался к 
22 июля 2016, 05:12
В соцсетях появилось эффектное видео с горящей фурой, которая вчера сгорела на трассе М-5

В соцсетях появилось эффектное видео с горящей фурой, которая вчера сгорела на трассе М-5

Как уже сообщала ТЕРРА, инцидент случился вчера, 11 июня, днем в Ставропольском районе Автограда.

При неустановленных пока обстоятельствах на 959-ом километре федеральной автомагистрали М-5 загорелась грузовая фура, в прицепе которой находилась резина. ЧП произошло в районе Александровского поля, 
12 июня 2016, 11:58
На трассе М-5 под Тольятти загорелась фура с резиной, образовалась пробка

На трассе М-5 под Тольятти загорелась фура с резиной, образовалась пробка

Инцидент случился сегодня, 11 июня, днем в Ставропольском районе Автограда.

При неустановленных пока обстоятельствах на 959-ом километре федеральной автомагистрали М-5 загорелась грузовая фура, в прицепе которой находилась резина. ЧП произошло в районе Александровского поля, рядом с ЖД-переездом.

Как 
11 июня 2016, 03:05
В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

В Самаре ночью бушевал пожар и гремели взрывы

Крупное возгорание, которое сопровождалось взрывами, произошло поздно вечером в среду в промышленной зоне Советского района Самары.
Пожару был присвоен третий ранг сложности - по такому высокому номеру спасатели работали впервые после лета прошлого года. Огонь бушевал на площади 2000 квадратных 

2 июня 2016, 08:54
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