Необычное дорожно-транспортное происшествие с участием полицейского автомобиля случилось в Башкирии. Следуя по мосту над железнодорожными путями, водитель не справился с управлением, снес ограждение и буквально навис над контактной сетью.
Свидетели инцидента оперативно разместили снимки с места происшествия в Сети. На кадрах было видно, как передние колеса авто нависают над железнодорожным полотном. Также очевидцы отмечали, что из-за металлического ограждения, упавшего на провода, во все стороны летели искры.
По словам правоохранителей, причиной ДТП стала техническая неисправность. Все детали аварии предстоит установить специалистам в ходе проводимой проверки.
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