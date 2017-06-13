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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи

В Самаре из-за двух ЧП на рельсах встали трамваи
Во вторник, 13 июня, в Самаре произошло сразу две аварии на трамвайных путях. Примерно в три часа на Ново-Садовой в районе перекрестка с улицей Аминева сошел с рельсов трамвай №7. Никто 

13 июня 2017, 05:24
В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

В Самаре «Гранта» перевернулась и перекрыла Красноглинское шоссе

Во вторник, 13 июня, в Самаре в результате ДТП образовалась пробка на Красноглинском шоссе в районе домов ЭМО, сообщили очевидцы в социальных сетях. На дороге перевернулся легковой автомобиль «Лада Гранта». Автор сообщения опубликовал фото.

«ДТП на Красноглинском шоссе, около 
13 июня 2017, 04:01
В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

В Самаре водитель «Инфинити» сломал позвоночник в ДТП со столбом

Вчера, 11 июня, около 20:00 на трассе М-5 "Урал" на участке между Новосемейкино и ТЦ "Мега" произошло серьезное ДТП с участием автомобиля «Инфинити». Водитель элитной иномарки не справился с управлением, выехал на разделительную полосу, где по очереди врезался в несколько 
12 июня 2017, 04:41
В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти водитель «Хендай» спровоцировал аварию с четырьмя авто и застрял на газоне

В Тольятти инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, которая произошла сегодня, 12 июня, на улице Дзержинского. Участниками аварии стали пять авто, передает 63.ru.

По словам очевидцев, водитель «Хендай» задел четыре машины, вылетел на газон и там застрял. Никто не 
12 июня 2017, 03:39
Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

Фото: как самарские полицейские спасали новорожденных телят

В Богатовском районе Самарской области раскрыта кража телят. Новорожденных животных похитили с территории фермерского предприятия. Сумму ущерба руководитель организации оценил в 60 тысяч рублей.

Как установили полицейские, к краже оказались причастны двое работников фермы 36 и 45 лет. Оказалось, 
8 июня 2017, 05:11
В Ленинском районе Самары выключились светофоры

В Ленинском районе Самары выключились светофоры

Сегодня, 8 июня, в Ленинском районе Самары перестали работать светофоры на некоторых улицах. Сообщается, что такая проблема возникла на улицах Льва Толстого, Красноармеской, Самарской и ряде других. По предварительной информации, причиной отключения стало повреждение кабеля, расположенного в районе перекрестка Красноармейской 
8 июня 2017, 11:53
Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Под Оренбургом иномарка протаранила ГАЗель: погибла женщина

Накануне на трассе Оренбург-Самара случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Трагедия произошла в восьми километрах от населенного пункта Подгородняя Покровка.
В результате столкновения Volkswagen Polo и грузовой ГАЗели погибла женщина-пассажир. Водители обоих транспортных средств были травмированы, сотрудники скорой помощи доставили их в 

7 июня 2017, 11:08
В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

В Самаре на Кирова лоб в лоб столкнулись Mazda и ВАЗ-2114: пострадали трое

Сегодня, 5 июня, на пересечении проспекта Кирова и улицы Мирной случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием Mazda и ВАЗ-2114. На месте аварии работали спасатели, представители Госавтоинспекции и пожарные.
Транспортные средства врезались лоб в лоб на перекрестке. Больше пострадала вазовская модель, 

5 июня 2017, 08:03
На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

На трассе в Ульяновской области столкнулись две фуры и микроавтобус

Крупное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне на 43-м километре автодороги Ульяновск - Димитровград - Самара. По сведениям госавтоинспекции, 56-летний мужчина - водитель автомобиля "Вольво FH – TRUCK 6X2" в составе полуприцепа "Кроне" - не выбрал безопасную дистанцию.
В итоге произошло столкновение 

2 июня 2017, 12:03
На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

На трассе в Башкирии грузовик смял легковушку, погибли двое

В минувшие выходные в Башкирии на 6 км автодороги Уфа-Кабаково произошло дорожно-транспортное происшествие с человеческими жертвами. Столкнулись легковушка «Лифан-214801» и грузовик «Шакман».
Итогом аварии стала гибель 28-летнего водителя легкового автомобиля и его 42-летнего пассажира. По предварительной версии, водитель «Лифана» не 

29 мая 2017, 03:25
В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

В Кинельском районе водитель насмерть сбил мужчину и уехал

Накануне вечером в Самарской области случилось смертельное ДТП. Сейчас виновника аварии разыскивают правоохранители.
Все произошло на 26-м километре автодороги Кинель – Богатое – Борское. По сведениям Госавтоинспекции, водитель неустановленного автомобиля наехал на 51-летнего мужчину, который в этот момент оказался на 

26 мая 2017, 03:50
Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

Замахнулся на полицию: Тольяттинец получил два года за избиение правоохранителей

В Тольятти суд огласил приговор 32-летнему ранее судимому мужчине, который совершил нападение на сотрудников полиции. Как выяснило следствие, будучи в нетрезвом состоянии, гражданин ударил двух правоохранителей. Одного – дверью патрульной машины, а другого – рукой. Это случилось  в то время, 

26 мая 2017, 09:01
Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Самарского экс-полицейского оштрафовали за халатность, которая стала причиной смерти ребенка

Речь идет о капитане полиции Ирине Маланчук. По версии следствия, она поленилась тщательно проверить сообщение об избиении трехлетней девочки. И через несколько недель, в январе 2016 года, малышку забили до смерти. В ноябре служители Фемиды приговорил ее отчима Харитона Горячкина 

26 мая 2017, 07:29
В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

В Башкирии корова насмерть забодала пастуха

45-летний мужчина скончался после удара в грудь, который ему нанесло животное.
23 мая 2017, 02:14
Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Две фуры столкнулись на трассе М-5 в Башкирии

Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в Башкирии. В Туймазинском районе столкнулись две фуры.
На место аварии прибыли представители МЧС, врачи скорой, полиция. Как отмечается, на 1341 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск произошло столкновение двух большегрузов. В результате ДТП есть пострадавшие.
В соцсетях 

15 мая 2017, 05:22
Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию

Калорийная трасса: на дороге Оренбург – Уфа грузовик со сгущенкой попал в аварию

В соцсетях размещена информация о дорожно-транспортном происшествии на участке дороги Уфа – Оренбург. По словам свидетелей аварии, под завязку набитый сгущенкой большегруз влетел в отбойник.
По предварительной версии, у транспортного средства на спуске лопнуло колесо. В итоге водитель потерял управление. 

11 мая 2017, 05:12
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