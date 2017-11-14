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Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг

Прокурор Самары подал иск против сайта интим-услуг

Прокуратура Самары выявила сайт о предоставлении интим-услуг. На нем опубликованы откровенные снимки девушек, а также указаны номера телефонов, цены и перечислены виды услуг. При этом попасть на сайт может любой пользователь, предварительной регистрации не требуется, что «фактически является распространением информации, 

10 ноября 2017, 01:22
Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Роскомнадзор выступил против биометрической идентификации российских детей

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров выступил с предложением не допустить возможность осуществления биометрической идентификации юных россиян. Соответствующую информацию приводит РИА «Новости».
Как отметил глава ведомства, различные производители в данный момент внедряют идентификацию по голосу. При этом данная процедура может применяться лишь 

9 ноября 2017, 03:14
В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре в магазине продуктов играли в азартные игры

В Самаре выявлены две точки по проведению азартных игр. Обе располагались в Кировском районе на проспекте Карла Маркса. Терминалы, предназначенные для проведения азартных онлайн-игр, были обнаружены в баре и магазине продуктов. Обе точки выявили сотрудники прокуратуры Кировского района и активисты 

8 ноября 2017, 11:28
VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать

VPN-сервисы и анонимайзеры теперь могут блокировать

С 2012 года в России существует реестр запрещенных  интернет-сайтов. Всего их около 86.000. Это в том числе экстремистские порталы, ресурсы с азартными играми, страницы, призывающие к суициду, продающие алкоголь и медицинские препараты. Попасть на такие страницы  напрямую нельзя. Но существуют 
2 ноября 2017, 09:29
Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
Как сообщают представители полиции, фрагменты тела местного жителя со следами нападения дикого зверя нашли близ населенного пункта Бойцово. 

31 октября 2017, 03:19
Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Сотрудники прокуратуры нашли ямы на дорогах в Промышленном районе

Прокуроры обнаружили ямы на дорогах практически по всему Промышленному району Самары. В большинстве мест отсутствуют и дорожные знаки.
Исправлять ситуацию будет директор МП Самары «Благоустройство» — Алексей Власов. Ему уже направили представление. В ближайшее время будет решаться вопрос о возбуждении 

27 октября 2017, 05:24
Кресло главы Самары попросили освободить

Кресло главы Самары попросили освободить

Прокуратура Самары требует отстранить от работы главу региональной столицы Олега Фурсова. Соответствующее представление уже внесено в местную гордуму. Депутаты рассмотрят документ в ближайшее время, но не позднее чем в месячный срок, и с наибольшей долей вероятности удовлетворят требование надзорного ведомства. 

Чем 

26 октября 2017, 10:41
Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

Клиент «Почты России» на три месяца превратился в Ждуна

В Самарской области региональное управление Роскомнадзора завело административные дела в отношении «Почты России». Клиенты организации обратились в надзорное ведомство с жалобами. В ходе рассмотрения обращений были выявлены нарушения контрольных сроков пересылки заказного мелкого пакета более чем на 95 дней. 
10 октября 2017, 04:27
В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
По его словам, специалисты департамента будут взаимодействовать с компаниями, которые работают в сегменте информационной безопасности, отрабатывая различные сценарии 

6 октября 2017, 11:14
Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Преступный контент: Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центробанк получит возможность осуществлять экспертизу интернет-сайтов с целью их последующей блокировки при выявлении мошеннического контента. Об этом идет речь в Стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной главой кабмина.
Как следует из документа, ЦБ сможет изучить сайты, действующие «с 

12 сентября 2017, 11:07
Единый стиль: В России разработают особый государственный шрифт

Единый стиль: В России разработают особый государственный шрифт

Российские порталы федеральных ведомств должны будут применять новый специальный шрифт для государственных нужд. Об этом сегодня рассказывают "Известия".
Создание особой письменной гарнитуры продиктовано инициативой Минкомсвязи о переводе сайтов всех федеральных ведомств, региональных и муниципальных ресурсов на единый дизайн. В данный 

21 июля 2017, 11:20
Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

Государственные сайты России перейдут на единый дизайн

Российские государственные сайты получат единый дизайн, информируют "Известия". Процесс должен завершиться весной 2018 года.
Единые стандарты разработают специалисты Минкомсвязи и Института развития интернета. Прежде всего на такой госстандарт перейдут 10 ресурсов.
Как отмечают эксперты Минкомсвязи, благодаря новшествам улучшится взаимодействие органов 

3 июля 2017, 09:05
Ученые определили самого зоркого хищника на Земле

Ученые определили самого зоркого хищника на Земле

Вопреки известному суждению, наиболее зоркими представителями фауны являются не орлы, а мухи-ктыри. В своем сегменте они обошли даже известную остротой зрения стрекозу. Об этом заявили ученые из Кембриджского университета.
Ктыри за доли секунды нацеливаются на добычу и сразу синхронизируют с 

10 марта 2017, 09:07
В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas

В Самарском цирке состоялась премьера новой программы Viva las Vegas

В нее вошли лучшие номера российских артистов. На манеж выйдет и династия Суанбековых - победители международного конкурса "Золотой слон". Братья вместе с мамой Сайракан работают без страховки. От их проходок по канату захватывает дух. Высота в самой низкой точке 8 

30 января 2017, 04:56
Ученые бьют тревогу: гепарды скоро исчезнут с лица Земли

Ученые бьют тревогу: гепарды скоро исчезнут с лица Земли

Ученые прогнозируют в недалеком будущем исчезновение гепардов с лица Земли. Зоологическое общество Лондона и Общество по охране дикой природы осуществили исследование, в процессе которого установили, что на нашей планете остается 7-10 тысяч особей. Популяция азиатских и африканских гепардов на Земле 

27 декабря 2016, 04:13
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