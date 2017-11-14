Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
Как рассказывают региональные СМИ, на десяти ресурсах на реализацию были выставлены без необходимых документов леопард, степной орел и сапсан. Отдельно отмечается, что эти хищники находятся под особой охраной государства. Как поясняют эксперты, согласно законодательству, для тех, кто занимаются незаконной покупкой, содержанием, перевозкой занесенных в Красную книгу животных, предусмотрена уголовная ответственность.
Надзорное ведомство озвучило требование признать сведения на этих сайтах запрещенными к распространению. Решение служителей Фемиды о блокировке направят в Роскомнадзор. Надо сказать, что это далеко не первый случай, когда выявляются и закрываются подобные ресурсы. Однако, несмотря на неотвратимость наказания, желающих заниматься запрещенным бизнесом меньше не становится.
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