Из-за аномальных для этого времени года метеоусловий в Российской Федерации в ближайшее время сохранится рост цен на фрукты и овощи. Об этом информирует ЦБ со ссылкой на доклад "О чём говорят тренды".
Как отмечается, темп роста цен на плодоовощную продукцию составил 8,3%. Зафиксированное в первом летнем месяце заметное увеличение цен эксперты называют нетипично высоким для этого сезона. Это в конечном итоге и оказалось одним из главных факторов ускорения годовой инфляции, поясняют аналитики регулятора.
Как говорят специалисты, вследствие холодной весны ряд плодоовощных культур посадили гораздо позже и меньше обычного. Скажем, в мае картофель посажен в объеме 82% от прогнозируемого, а овощи — в объеме 77%.
В ЦБ прогнозируют, что пик снижения цен на фрукты и овощи может сместиться с традиционного августа на сентябрь. Кстати, некоторое время назад в Зерновом союзе предсказали серьезное снижение цен на гречку этой осенью.
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