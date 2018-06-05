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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей

Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей

В среду, 30 мая, стражи порядка застрелили двух белохвостых оленей в центре Хельсинки. Животные гуляли неподалеку от концертного зала «Финляндия».

Представители полиции пояснили, что олени представляли собой потенциальную опасность в час пик для дорожного движения и их пришлось ликвидировать. 
30 мая 2018, 07:18
Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани

Утром 30 мая в Сызрани произошло ДТП с участием животного. На оживленной трассе на улице Монастырской под колесами легковушки оказался олененок. Предположительно, его сбила серая «Приора». От полученных травм животное погибло на месте происшествия.

Каким образом детеныш оленя оказался 
30 мая 2018, 11:24
В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

В Америке учитель утопил на уроке двух енотов

Скандальная история произошла в американском штате Флорида: учитель сельского хозяйства Дьюи Брютон убил двух енотов на глазах у шокированных школьников. Один из учащихся снял видео, на котором Брютон утопил животных в мусорном контейнере с водой во время урока. Причем, несколько 
16 мая 2018, 08:45
Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Питомцу самарского приюта «Надежда» доберману по кличке Логан нашли новый дом в Германии. По словам волонтеров, пса подобрали в районе Аглоса. У него серьезно была повреждена одна лапа – ее пришлось ампутировать. Пристроить собаку зоозащитникам удалось через социальные сети. Все 

16 мая 2018, 03:44
Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне

Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне

Много шума наделало появление леопарда в одном из населенных пунктов индийского штата Орисса. Различные ранения хищник причинил трем местным жителям.
В числе травмированных есть ребенок. Мальчик был серьезно ранен набросившимся на него животным.
Кроме того, пострадал лесник, который намеревался поймать 

20 апреля 2017, 11:41
В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард

В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
По сведениям работников аэропорта Трибхуван, на ВПП они обнаружили опасного хищника. Получив это сообщение, правоохранители и лесники прибыли на место, однако 

3 апреля 2017, 11:09
В лесах РФ и КНР живут не менее 80 дальневосточных леопардов

В лесах РФ и КНР живут не менее 80 дальневосточных леопардов

Ученые подсчитали приблизительное число дальневосточных леопардов, обитающих в настоящее время в дикой природе. Редкий зверь, давно уже пополнивший Красную книгу, живет не только в российских лесах, но и на территории граничащей с нами КНР. Общее число хищников составляет не менее 
18 августа 2015, 04:26
Учёные изучают ДНК тигров и леопардов

Учёные изучают ДНК тигров и леопардов

Российско-китайский проект направлен на изучение здоровья, численности и миграции хищных кошек. В частности, исследователи намерены выяснить среднюю продолжительность жизни зверей, узнать, как часто амурские тигры и дальневосточные леопарды пересекают границу двух государств, изучить повадки животных. Сейчас собрано около 80 образцов 

21 января 2015, 07:06
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