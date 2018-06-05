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Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей
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30 мая 2018, 07:18
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Легковушка сбила насмерть олененка на оживленной трассе в Сызрани
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30 мая 2018, 11:24
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В Америке учитель утопил на уроке двух енотов
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16 мая 2018, 08:45
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Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию
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16 мая 2018, 03:44
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Леопард-людоед устроил переполох в индийской деревне
Много шума наделало появление леопарда в одном из населенных пунктов индийского штата Орисса. Различные ранения хищник причинил трем местным жителям.
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20 апреля 2017, 11:41
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В Непале работу международного аэропорта нарушил леопард
В Непале международный аэропорт прервал работу после того, как на взлетно-посадочной полосе появился леопард. Об инциденте рассказывает Associated Press.
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3 апреля 2017, 11:09
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В лесах РФ и КНР живут не менее 80 дальневосточных леопардов
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18 августа 2015, 04:26
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Учёные изучают ДНК тигров и леопардов
Российско-китайский проект направлен на изучение здоровья, численности и миграции хищных кошек. В частности, исследователи намерены выяснить среднюю продолжительность жизни зверей, узнать, как часто амурские тигры и дальневосточные леопарды пересекают границу двух государств, изучить повадки животных. Сейчас собрано около 80 образцов …
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21 января 2015, 07:06