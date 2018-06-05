Полицейские застрелили в Хельсинки двух оленей



Представители полиции пояснили, что олени представляли собой потенциальную опасность в час пик для дорожного движения и их пришлось ликвидировать. … В среду, 30 мая, стражи порядка застрелили двух белохвостых оленей в центре Хельсинки. Животные гуляли неподалеку от концертного зала «Финляндия».Представители полиции пояснили, что олени представляли собой потенциальную опасность в час пик для дорожного движения и их пришлось ликвидировать.