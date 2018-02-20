СМИ: Полиции Сызрани не понравились татуировки у самарских фанатов



Как передает «Маленькая Сызрань», один из парней был одет в футболку со свастическим символом «Коловрат», … Суд Сызрани рассмотрел дело двух молодых людей, которых обвиняют в публичной демонстрации запрещенной федеральным законом символики, сходной до степени смешения с нацистской атрибутикой.Как, один из парней был одет в футболку со свастическим символом «Коловрат»,