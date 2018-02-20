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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд обязал минтранс Самарской области заплатить штраф в 50 тысяч рублей за нарушения, допущенные при строительстве Фрунзенского моста. На действия чиновников пожаловалось Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. Специалисты надзорного ведомства выявили ряд нестыковок между проектом и фактически выполненными работами.

Так 

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Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Женщина пыталась пронести нож в суд в Самарской области

Жительница Самарской области оштрафована за попытку проноса запрещенных вещей. Женщина пришла в Безенчукский районный суд. Пристав, отвечающий за безопасность на входе, попросил ее выложить все предметы, которые по закону нельзя проносить с собой в здание. К таковым относятся огнестрельное оружие, 

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Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Очередное разбирательство по банкротству МП «Пассажиравтотранс» назначено в Самаре

Арбитражный суд Самарской области назначил на 12 марта очередное разбирательство по делу о банкротстве самарского муниципального предприятия «Пассажиравтотранс». «ТЕРРА» уже неоднократно рассказывала о бедственном положении городских транспортников. МП в 2016 году сработала с выручкой около одного миллиарда рублей и получило 

5 марта 2018, 05:04
Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

Мужчину, выгонявшего своего сына голым на улицу, осудили в Жигулевске

В Жигулевске осудили 45-летнего мужчину, который жестоко обращался со своим 15-летним сыном. Мужчина регулярно истязал подростка, он постоянно избивал его за плохие оценки в школе, не кормил, заставлял спать на полу, а также выгонял голым на улицу. В таких условиях 

2 марта 2018, 04:55
Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Дошли до Верховного суда: о «квартирном споре» мэрии Тольятти и областных чиновников

Верховный суд отказался передавать для дальнейшего рассмотрения сразу две кассационных жалобы регионального министерства социально-демографической и семейной политики. Речь идет о спорах ведомства с мэрией Тольятти. В обоих случаях тольяттинские чиновники требовали возместить городской администрации убытки, понесенные в результате приобретения квартир 

3 марта 2018, 10:08
Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам

Насильника из Самарской области вычислили по татуировкам

В июле прошлого года в полицию обратилась жительница Новокуйбышевска. Она рассказала, что стала жертвой насильника. Неизвестный напал на нее в лесополосе в районе улицы Дзержинского. Во время разговора с правоохранителями потерпевшая вспомнила, что ее обидчик носит множество татуировок.

Последняя деталь позволила 

16 февраля 2018, 09:58
Назван самый популярный у женщин тип мужчин

Назван самый популярный у женщин тип мужчин

По итогам исследования, которое провели разработчики английского приложения для знакомств Type, оказалось, что дамам больше всего нравятся не пылкие романтики или голубоглазые блондины, а мужчины с татуировками. Таким отдают предпочтение две трети представительниц прекрасного пола, желающих познакомиться в Сети.
около 

27 сентября 2017, 05:16
СМИ: Полиции Сызрани не понравились татуировки у самарских фанатов

СМИ: Полиции Сызрани не понравились татуировки у самарских фанатов

Суд Сызрани рассмотрел дело двух молодых людей, которых обвиняют в публичной демонстрации запрещенной федеральным законом символики, сходной до степени смешения с нацистской атрибутикой.
 
Как передает «Маленькая Сызрань», один из парней был одет в футболку со свастическим символом «Коловрат», 
29 августа 2017, 09:49
Тысячи жителей Копенгагена встали на защиту 130-летнего тату-салона

Тысячи жителей Копенгагена встали на защиту 130-летнего тату-салона

6000 жителей датской столицы подписали петицию против закрытия старейшего салона Tattoo Ole. Он появился более 130 лет назад и считается местом рождения современной датской татуировки.
Как рассказывают местные информагентства, первый мастер приступил к работе в тату-салоне еще в 1884 году. 

22 августа 2017, 03:36
Три подростка ответят за нарисованную свастику на мечети в Чапаевске

Три подростка ответят за нарисованную свастику на мечети в Чапаевске

Прокурором города Чапаевск утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении трех местных 16-летних подростков по статье "Вандализм, то есть осквернение зданий и сооружений в общественных местах, совершенное группой лиц, по мотивам национальной ненависти и вражды", сообщает прокуратура Самарской области.

18 мая 2016, 11:34
Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики

Сборная Хорватии по футболу может лишиться места в финале Евро-2016 из-за свастики

УЕФА лишила команду одного очка в отборочном турнире за протоптанный на газоне стадиона в Сплите знак свастики. Ее изображение было замечено представителями федерации футбола Италии во время отборочного матча с хорватами, который завершился со счетом 1:1.
 
Хорватские функционеры принесли 
23 июля 2015, 10:20
17-летний самарец оштрафован за пропаганду фашизма

17-летний самарец оштрафован за пропаганду фашизма

Юноша разместил на своей странице в социальной сети знак нацистской свастики. К административной ответственности молодого человека привлекла комиссия по делам несовершеннолетних при администрации Кировского района Самары. Установлено, что нацистская символика на его странице появилась в январе 2014-го и находилась там 
16 апреля 2015, 05:58
Роскомнадзор разрешил использовать свастику без целей пропаганды

Роскомнадзор разрешил использовать свастику без целей пропаганды

Роскомнадзор озвучил официальную позицию в отношении нацистской символики. В ведомстве не считают экстремизмом демонстрацию нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды. В результате специальной юридико-лингвистической экспертизы был сделан вывод: сам по себе публичный показ нацистской атрибутики или символики без целей 
15 апреля 2015, 06:19
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