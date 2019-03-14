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Материалы по теме:

Самара выбирает

Самара выбирает "Блогера года"

Телерадиокомпания ТЕРРА проводит очередной ежегодный конкурс «Лучший блогер года». Призы разыгрываются сразу в нескольких номинациях - в Живом журнале, Вконтакте и в Facebook.

Конкурс проходит в 

11 марта 2019, 09:43
В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани

В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
 
«Все дно усыпано дохлой рыбой, 
9 марта 2019, 02:17
В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка

В пятницу, 1 марта, произошла крупная дорожная авария в Тольятти - сотрудникам ГИБДД даже пришлось временно ограничить движение со стороны Автозаводского района. Около полудня в Зеленой зоне столкнулись Chevrolet Lacetti и Audi Q3. На место аварии выехали оперативные службы. Как 
1 марта 2019, 02:57
В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и 
1 марта 2019, 08:52
В Самарской области пересчитают пользователей интернета

В Самарской области пересчитают пользователей интернета

В Самарской области посчитают пользователей интернета, необычный опрос пообещал провести Самарастат.

"В октябре и ноябре в России пройдет выборочное наблюдение, - говорится в сообщении ведомства. - Экспертам предстоит установить, насколько граждане владеют современными технологиями. Все данные необходимы только для 
4 октября 2018, 08:32
В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

Июнь 2018 года стал по-настоящему победным для сайта телерадиокомпании «ТЕРРА»  trkterra.ru. Прошедший месяц завершился рекордной посещаемостью за всю его историю. За 30 дней на сайте побывали 339 399 человек, которые просмотрели 669 137 страниц. Рост числа уникальных посетителей по сравнению 

2 июля 2018, 04:45
Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары

Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары

В Самаре в пятницу, 20 марта, в работе самарского отделения Райффайзенбанка произошел сбой. Банкоматы не выдают наличные держателям карт, сообщает 63.ru. Клиенты также не могли воспользоваться мобильным приложением банка. Об аналогичных проблемах также сообщили в Екатеринбурге и Новосибирске.
20 апреля 2018, 10:49
«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые

Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. 

26 марта 2018, 04:52
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»

Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»

Около 16:00 16 февраля у жителей Самарской области возникли проблемы при попытке зайти в социальную сеть «ВКонтакте». При открытии страницы браузеры выдавали сообщение о неизвестной ошибке при попытке соединения с сервером. Трудности с доступом к ресурсу продолжались около часа.
16 февраля 2018, 05:58
Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев решил высказаться по поводу Telegram. Он заявил, что этот мессенджер является самым успешным проектом российских спецслужб.

- Топ-менеджеры крупнейших компаний обсуждают там в частных каналах очень важные проблемы, - пишет Лебедев. -  Чиновники из правительства 

9 января 2018, 10:57
Ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за сбоя онлайн-касс

Ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за сбоя онлайн-касс

Российские ритейлеры потеряли в среду до 2,5 миллиарда рублей прибыли из-за сбоя в работе онлайн-касс. Такие данные приводит ассоциация компаний интернет-торговли. В результате технических проблем пострадало до 9% крупных торговых компаний. О неполадках сообщали и самарские покупатели. В частности пострадали 
21 декабря 2017, 08:04
В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах

Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
Как следует из законопроекта, для гражданских лиц наказание будет в размере 3-5 тысяч рублей, для должностных – 30-50 тысяч, 

13 декабря 2017, 03:30
Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»

Корпорация Microsoft заявила о смене дизайна Skype и добавлении в него своего аналога «Историй» из Instagram, получившего наименование Highlights. Об этом сообщается на официальном портале компании.
В отличие от «Историй» в Instagram и «ВКонтакте», период существования публикаций составляет не одни 

2 июня 2017, 11:23
Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях

Роскомнадзор обязал создателей Opera передавать Федеральной службе безопасности сведения о пользователях. Ведомство зарегистрировало блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
Кроме того, в список были включены видеохостинг Vimeo и мессенджер Snaappy. Как поясняют эксперты, включение в 

11 мая 2017, 12:04
Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях

Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях

В последнее время в России пользователи принялись массово закрывать свои профили в соцсетях, стараясь сохранить имеющуюся в них персональную информацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения.
Как отмечают эксперты, с некоторых пор участились случаи 

3 февраля 2017, 10:06
Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Онлайн-аудитория в РФ перестала расти

Суммарное число пользователей Сети за прошлый год не изменилось. Об этом информируют российские эксперты.
Общее количество людей старше 16 лет, которые используют рунет, осталось на уровне 84 млн человек. До нынешнего момента число клиентов в РФ последовательно увеличивалось. В последние 

27 января 2017, 11:14
Сеть «ВКонтакте» открыла сервис денежных переводов между пользователями

Сеть «ВКонтакте» открыла сервис денежных переводов между пользователями

«ВКонтакте», вслед за «Одноклассниками», запустила собственный платежный сервис. Теперь пользователи и этой социальной сети смогут переводить денежные средства в личном сообщении, используя банковскую карту. При этом максимальная сумма перевода составляет 75 тысяч рублей.
Техника осуществления перевода достаточно проста:  войдя в 

20 сентября 2016, 05:14
Частое пользование интернетом делает человека забывчивым

Частое пользование интернетом делает человека забывчивым

Новое исследование ученых из Университета де Монфор доказало: если человек много времени проводит в интернете, то он постепенно начинает забывать простые вещи. Мозг перестает выполнять функции, необходимые для выполнения повседневных задач.

В эксперименте специалистов приняли участие более 200 человек. 
18 августа 2015, 09:40
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