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Самара выбирает "Блогера года"
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11 марта 2019, 09:43
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В блогах: Массовая гибель рыбы на Волге у Сызрани
В паблике «Рыбалка в Сызрани» рыбаки сообщили о массовой гибели рыбы на Волге в районе Сызрани. Как утверждает автор сообщения, дохлой рабой «усыпано» дно реки около нефтеналивного причала. Официального подтверждения этой информации нет.
«Все дно усыпано дохлой рыбой, …
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9 марта 2019, 02:17
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В Зеленой зоне Тольятти столкнулись иномарки: образовалась большая пробка
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1 марта 2019, 02:57
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В самарском минздраве прокомментировали слухи об отравлении детей газировкой
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало скандальные слухи об отравлении детей сладкими газированными напитками и энергетиками. Напомним, что в соцсетях и мессенджерах неизвестные сообщали об отравлениях несовершеннолетних газировкой, причем говорилось и об одном смертельном случае. Представители ведомства решили развеять слухи и …
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1 марта 2019, 08:52
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В Самарской области пересчитают пользователей интернета
В Самарской области посчитают пользователей интернета, необычный опрос пообещал провести Самарастат.
"В октябре и ноябре в России пройдет выборочное наблюдение, - говорится в сообщении ведомства. - Экспертам предстоит установить, насколько граждане владеют современными технологиями. Все данные необходимы только для …
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4 октября 2018, 08:32
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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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Со сбоями в работе Райффайзенбанка столкнулись жители Самары
В Самаре в пятницу, 20 марта, в работе самарского отделения Райффайзенбанка произошел сбой. Банкоматы не выдают наличные держателям карт, сообщает 63.ru. Клиенты также не могли воспользоваться мобильным приложением банка. Об аналогичных проблемах также сообщили в Екатеринбурге и Новосибирске.
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20 апреля 2018, 10:49
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«Прививку» от хакерских атак изобрели самарские ученые
Самарские ученые изобрели «прививку» против хакерских атак. Систему профилактики и защиты интернет-сервисов от взлома создали сотрудники кафедры суперкомпьютеров и общей информатики Самарского университета. Свою новую разработку они представили на международной конференции. Исследования по этому проекту начались еще 4 года назад. …
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26 марта 2018, 04:52
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Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
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20 марта 2018, 05:54
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Самарцы столкнулись с проблемами в работе соцсети «ВКонтакте»
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16 февраля 2018, 05:58
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Артемий Лебедев назвал Telegram самым успешным проектом российских спецслужб
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев решил высказаться по поводу Telegram. Он заявил, что этот мессенджер является самым успешным проектом российских спецслужб.
- Топ-менеджеры крупнейших компаний обсуждают там в частных каналах очень важные проблемы, - пишет Лебедев. - Чиновники из правительства …
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9 января 2018, 10:57
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Ритейлеры потеряли 2,5 млрд рублей из-за сбоя онлайн-касс
Российские ритейлеры потеряли в среду до 2,5 миллиарда рублей прибыли из-за сбоя в работе онлайн-касс. Такие данные приводит ассоциация компаний интернет-торговли. В результате технических проблем пострадало до 9% крупных торговых компаний. О неполадках сообщали и самарские покупатели. В частности пострадали …
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21 декабря 2017, 08:04
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В России ввели штрафы до 1 млн за нарушение закона о мессенджерах
Госдума приняла в третьем чтении нормы административной ответственности за нарушение закона о деятельности мессенджеров. Штрафные санкции предусмотрены до одного миллиона рублей.
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13 декабря 2017, 03:30
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Обновленный Skype: В мессенджере изменился дизайн и появился аналог «Историй»
Корпорация Microsoft заявила о смене дизайна Skype и добавлении в него своего аналога «Историй» из Instagram, получившего наименование Highlights. Об этом сообщается на официальном портале компании.
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2 июня 2017, 11:23
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Роскомнадзор обязал разработчиков Opera передавать ФСБ данные о пользователях
Роскомнадзор обязал создателей Opera передавать Федеральной службе безопасности сведения о пользователях. Ведомство зарегистрировало блог Opera Software AS в реестре организаторов распространения информации, сообщает «Роскомсвобода».
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11 мая 2017, 12:04
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Россияне стали массово закрывать доступ к своим профилям в социальных сетях
В последнее время в России пользователи принялись массово закрывать свои профили в соцсетях, стараясь сохранить имеющуюся в них персональную информацию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно Всероссийским центром изучения общественного мнения.
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3 февраля 2017, 10:06
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Онлайн-аудитория в РФ перестала расти
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27 января 2017, 11:14
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Сеть «ВКонтакте» открыла сервис денежных переводов между пользователями
«ВКонтакте», вслед за «Одноклассниками», запустила собственный платежный сервис. Теперь пользователи и этой социальной сети смогут переводить денежные средства в личном сообщении, используя банковскую карту. При этом максимальная сумма перевода составляет 75 тысяч рублей.
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20 сентября 2016, 05:14
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Частое пользование интернетом делает человека забывчивым
Новое исследование ученых из Университета де Монфор доказало: если человек много времени проводит в интернете, то он постепенно начинает забывать простые вещи. Мозг перестает выполнять функции, необходимые для выполнения повседневных задач.
В эксперименте специалистов приняли участие более 200 человек. …
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18 августа 2015, 09:40
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