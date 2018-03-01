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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах

Будущий Женевский автосалон потеряет часть зрелищности. Дело в том, что производители решили отказаться от услуг девушек-моделей для представления своих машин.

Компания SsangYong решила соблюсти баланс и использовать в экспозиции как мужчин, так и женщин. Марка Toyota и ее спортивный 
5 марта 2018, 09:22
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
Mitsubishi отзывает автомобили в России

Mitsubishi отзывает автомобили в России

Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX  пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.

Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта 

3 марта 2018, 10:39
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область

В Самарскую область в пятницу, 2 марта, прибыл с рабочим визитом вице-премьер Аркадий Дворкович. В рамках его визита запланирован ряд важных встреч, в том числе посещение крупнейших предприятий Самарской области. В 
2 марта 2018, 12:50
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada

АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на ООО «Лада-Экспорт». По заявлению автогиганта, фирма без разрешения использовала бренд Lada - в названии, доменном имени и адресах электронной почты. Права на товарные знаки Lada и «Лада» принадлежат АвтоВАЗу, указано в сообщении антимонопольщиков. Самарское УФАС 

1 марта 2018, 11:30
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City

АвтоВАЗ объявил о старте продаж новой версии седана LADA Granta под названием City. Производитель позиционирует новинку как городской автомобиль.

По сравнению с базовой моделью LADA Granta City получила ряд изменений. На приборной панели и дверях были сделаны специальные черные глянцевые вставки.  

27 февраля 2018, 09:26
Россияне скупают лопаты для уборки снега

Россияне скупают лопаты для уборки снега

Снегопады, обрушившиеся на Россию в последние дни, спровоцировали всплеск спроса на главный инструмент для ручной уборки последствий стихии — лопаты. По данным специалистов «Яндекс.Маркет», их продажи в некоторых регионах выросли в 11 раз. Отмечается, что спрос на снегоуборщики увеличился в 

5 февраля 2018, 09:40
В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет

В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.

Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая 
26 января 2018, 10:51
Продажи российских автомобилей за прошлый год выросли на 11%

Продажи российских автомобилей за прошлый год выросли на 11%

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали количество отечественных автомобилей, которые были проданы в России в 2017 году. Всего было реализовано 411,8 тысячи машин. Это на 11% выше результата годичной давности. На долю отечественных авто приходится 26% российского рынка.

Статус самых 
19 января 2018, 06:01
Назван ТОП-10 самых непопулярных иномарок в России в 2017 году

Назван ТОП-10 самых непопулярных иномарок в России в 2017 году

Автомобильные эксперты подвели очередные итоги ушедшего года. Аналитики посчитали продажи иномарок на российском рынке и выяснили, какие зарубежные машины завоевали наименьшую популярность у жителей нашей страны.

На десятом месте антирейтинга расположился FAW Besturn X80. За 2017 год было продано 
9 января 2018, 03:38
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