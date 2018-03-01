|
На Женевском автосалоне не будет девушек-моделей в откровенных нарядах
|
5 марта 2018, 09:22
|
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
|
5 марта 2018, 09:02
|
Mitsubishi отзывает автомобили в России
Владельцев порядка 33,5 тысяч кроссоверов Mitsubishi Outlander и 5,5 тысяч экземпляров Mitsubishi ASX пригласят для прохождения сервисного обслуживания вне очереди. Это касается машин, проданных в России, с февраля 2015 года по июнь 2017.
Заявление представителей японского бренда связано с обнаружением дефекта …
|
3 марта 2018, 10:39
|
Вице-премьер Аркадий Дворкович прибыл в Самарскую область
|
2 марта 2018, 12:50
|
АвтоВАЗ пожаловался в ФАС на незаконное использование бренда Lada
|
1 марта 2018, 11:30
|
С 1 марта начнутся продажи седана LADA Granta City
|
27 февраля 2018, 09:26
|
Россияне скупают лопаты для уборки снега
|
5 февраля 2018, 09:40
|
В России подешевели машины с пробегом, которые продают через интернет
В России снизились цены на подержанные автомобили, которые продаются через интернет. Падение их стоимости составило 7-9%, сообщает «Коммерсантъ». При этом цены на машины с пробегом у официальных дилеров, наоборот, выросли.
Данную тенденцию аналитики связывают с несколькими причинами. Первая …
|
26 января 2018, 10:51
|
Продажи российских автомобилей за прошлый год выросли на 11%
Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подсчитали количество отечественных автомобилей, которые были проданы в России в 2017 году. Всего было реализовано 411,8 тысячи машин. Это на 11% выше результата годичной давности. На долю отечественных авто приходится 26% российского рынка.
Статус самых …
|
19 января 2018, 06:01
|
Назван ТОП-10 самых непопулярных иномарок в России в 2017 году
|
9 января 2018, 03:38