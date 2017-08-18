В Госдуме раскритиковали идею о том, чтобы сделать равнозначными буквы «е» и «ё». Напомним, вчера с соответствующей инициативой выступил депутат Ленобласти Владимир Петров. Он объяснял свою позицию желанием избежать путаницы в написании имен собственных.
Реакция не заставила себя долго ждать. Так, первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что буква «ё» является «необходимой частью российского алфавита», и ее упразднение повлечет различного рода осложнения.
Наблюдатели тут же вспомнили историю, о которой стало известно в начале этого месяца. Работники Пенсионного фонда Рубцовска отказались предоставить материнский капитал многодетной матери, поскольку в сопроводительных документах ее фамилия была написана через «е», а фамилия сына – через «ё». Возмущенная россиянка вынуждена была обратиться с жалобой в правоохранительные органы.
|
Кому биткоинов?
Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом …
|
31 июля 2017, 01:30
|
Россияне смогут управлять своими домами без собраний
Жильцам многоквартирных домов могут разрешить не посещать общие собрания собственников, им позволят участвовать в мероприятии посредством видеоконференции, соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Депутаты аргументируют это тем, что сейчас владельцы квартир испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний. Удаленное участие поможет …
|
24 июля 2017, 01:46
|
Снизили градус: В России запретили дистанционную торговлю алкоголем
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете в Российской Федерации дистанционной продажи спиртного. Согласно новшеству, запрещено распространение в Сети и средствах массовой информации о продаже алкогольной продукции.
|
21 июля 2017, 03:42
|
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Депутаты утвердили в третьем чтении законопроект, запрещающий использовать анонимайзеры. Речь идет о технологиях обхода блокировки сайтов с запрещенным контентом.
|
21 июля 2017, 02:04
|
Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов
|
20 июля 2017, 09:42
|
Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия
Закон о внесении поправок в статью о денежном довольствии российских военнослужащих подписал Владимир Путин. Данный документ появился на официальном сайте правовой информации.
|
19 июля 2017, 12:14
|
В Самаре начали готовиться к раздаче мандатов
В Самарской области стартовала подготовка к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. В регионе состоится ряд избирательных кампаний по дополнительным выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований, в результате которых будет замещен 21 депутатский мандат в связи с досрочным …
|
14 июля 2017, 03:22
|
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам
Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.
Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 …
|
4 июля 2017, 02:06
|
Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки
|
4 июля 2017, 11:04
|
Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы
|
20 июня 2017, 08:00