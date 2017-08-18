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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
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Кому биткоинов?

Кому биткоинов?

Виртуальная финансовая реальность совсем скоро может стать неотъемлемой частью экономики России. В Госдуме активно занимаются оценками рисков оборота криптовалюты. Эксперты прогнозируют, что уже до конца этого года в гражданском законодательстве могут появиться абсолютно новые понятия. Пока же оборот на этом 

31 июля 2017, 01:30
Россияне смогут управлять своими домами без собраний

Россияне смогут управлять своими домами без собраний

Жильцам многоквартирных домов могут разрешить не посещать общие собрания собственников, им позволят участвовать в мероприятии посредством видеоконференции, соответствующий законопроект подготовили в Госдуме. Депутаты аргументируют это тем, что сейчас владельцы квартир испытывают серьезные трудности при проведении общих собраний. Удаленное участие поможет 

24 июля 2017, 01:46
Снизили градус: В России запретили дистанционную торговлю алкоголем

Снизили градус: В России запретили дистанционную торговлю алкоголем

Госдума в третьем чтении приняла законопроект о запрете в Российской Федерации дистанционной продажи спиртного. Согласно новшеству, запрещено распространение в Сети и средствах массовой информации о продаже алкогольной продукции.
Нарушителей ждут штрафные санкции. Граждан – от 3 до 5 тысяч рублей, 

21 июля 2017, 03:42
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров

Депутаты утвердили в третьем чтении законопроект, запрещающий использовать анонимайзеры. Речь идет о технологиях обхода блокировки сайтов с запрещенным контентом.
По словам авторов инициативы, в настоящее время доступ к ряду сайтов, позволяющих обходить блокировки, ограничен на основании судейских вердиктов. При этом 

21 июля 2017, 02:04
Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Цены хотят приземлить: Госдума нашла способ снизить стоимость авиабилетов

Госдума приняла законопроект об исключении из стоимости авиабилетов тарифа на провоз багажа, если пассажир этой услугой не пользуется. Изменения должны появиться в Воздушном кодексе России.
Депутаты убеждены, что данная мера даст возможность уменьшить стоимость авиаперевозок, в том числе за счет 

20 июля 2017, 09:42
Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Тест для офицера: Не прошедших медицинские освидетельствования на наркотики военных лишат пособия

Закон о внесении поправок в статью о денежном довольствии российских военнослужащих подписал Владимир Путин. Данный документ появился на официальном сайте правовой информации.
Предлагаемые поправки расширяют перечень, на основании которого при увольнении военнослужащие будут лишены возможности получать единовременное пособие. В него 

19 июля 2017, 12:14
В Самаре начали готовиться к раздаче мандатов

В Самаре начали готовиться к раздаче мандатов

В Самарской области стартовала подготовка к единому дню голосования 10 сентября 2017 года. В регионе состоится ряд избирательных кампаний по дополнительным выборам в органы местного самоуправления муниципальных образований, в результате которых будет замещен 21 депутатский мандат в связи с досрочным 

14 июля 2017, 03:22
Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Трезвое решение: торговать алкоголем в Самаре пока будут по старым правилам

Во вторник, 4 июля, депутаты Самарской губернской думы решили отложить до осени рассмотрение поправок в областной антиалкогольный закон.

Как уже сообщала «ТЕРРА», время работы алкомаркетов предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 
4 июля 2017, 02:06
Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

Проездной для депутата: Народные избранники получат в три раза больше денег на свои поездки

В Госдуме принято решение поднять сумму, которую народные избранники могут потратить на транспорт в командировках, рассказывают российские агентства. Теперь каждый депутат имеет право израсходовать "на проезд" до 830 тысяч рублей в год.
Эта статья расходов вырастет почти в три раза. 

4 июля 2017, 11:04
Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы

Самарские алкомаркеты хотят перевести на 15-часовой режим работы

Во вторник, 20 июня, на комитете по промышленности областные депутаты одобрили поправки в региональный закон об алкоголе. Время работы точек по продаже спиртного предлагают продлить на три часа. Сейчас торговать алкоголем можно с 10 до 22 часов. Если поправки в 

20 июня 2017, 08:00
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