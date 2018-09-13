В Государственной Думе 12 сентября в первом чтении принят законопроект, который вносит изменения в 21 главу Налогового кодекса РФ и предусматривает совершенствование порядка налогообложения НДС услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных перевозках.
«Действующий сейчас порядок налогообложения аэропортовых услуг повышает их себестоимость, что, естественно, негативно влияет на экономику отрасли и сдерживает развитие авиаперевозок, - пояснил Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по экономической политике, Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. – Рассматриваемый сегодня законопроект предусматривает освобождение от НДС в отношении услуг по аэронавигационному обслуживанию полетов воздушных судов, реализуемых на российской территории. Кроме того, предлагается применение ставки НДС в размере 0% на услуги российских международных аэропортов по перечню, определяемому Правительством РФ».
Таким образом, эти поправки, по мнению депутата, позволят снизить стоимость авиаперевозок, что, в свою очередь, может позитивно сказаться на росте их объема и уменьшении стоимости билетов. Минимизация расходов на аэронавигационное обслуживание и увеличение пассажиропотока, в свою очередь, повлечет за собой развитие инфраструктуры аэропортов.
«Сокращение стоимости авиаперевозок должно привести к увеличению авиационного пассажиропотока и объемов перевозок, и, в конечном итоге, к росту доходов бюджетной системы Российской Федерации», - подчеркнул депутат.
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