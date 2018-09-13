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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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В блогах: "Биотехмед-2018"

Депутат Госдумы от Самарской области, первый вице-президент Союзмаш России Владимир Гутенев принимает участие в ежегодном форуме по биотехнологиям "БИОТЕХМЕД", который в эти дни проходит в Геленджике.

Как сообщает Гутенев в «Фейсбуке», «ключевыми темами форума в этом году являются 
11 сентября 2018, 06:40
Заключительная сессия

Заключительная сессия "Стратегия лидерства" проходит в Тольятти

В эти минуты в Тольятти проводится заключительная сессия "Стратегия лидерства". В актовом зале на территории Автоваза собрались ведущие политики, представители научной, культурной и других сфер деятельности. Принимает активное участие в форуме и первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, 
4 сентября 2018, 01:00
«Победа» поднимет цены на провоз багажа

«Победа» поднимет цены на провоз багажа

С 4 сентября лоукостер «Победа» поднимет стоимость провоза багажа. Для того, чтобы взять с собой на борт 10 килограммов вещей, придется выложить 777 рублей вместо 499 рублей.

Как сообщает ТАСС, изменения связаны с требованиями ФАС. До последнего времени 
3 сентября 2018, 03:27
РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ «Прогресс» возобновит работу над «Рысачком»

РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок", пишут региональные СМИ. В ближайшее время входящее в Союзмаш России предприятие намерено завершить сертификацию судна и начать предлагать его заказчикам. Получение необходимых сертификатов - достаточно длительная и дорогостоящая процедура, оцениваемая в сотни 

14 августа 2018, 10:54
Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

Владимир Гутенев проводит прием граждан в Тольятти

16 августа в Тольятти прибыл депутат Государственной Думы, первый вице-президент «Союза машиностроителей России» Владимир Гутенев. Парламентарий приехал с визитом для того, чтобы провести прием граждан.

Подробности смотрите в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА РЕН-ТВ».