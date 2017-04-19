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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Деньги бутлегеров: штрафы за нелегальный алкоголь ужесточат

Деньги бутлегеров: штрафы за нелегальный алкоголь ужесточат

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за производство, перевозку и продажу нелегального алкоголя. Если общая стоимость изъятого контрафакта составит от 100 тысяч до 1 млн рублей, виновнику будет грозить до трех лет заключения или штраф от двух до трех миллионов рублей. 

18 апреля 2017, 03:39
Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

Госдума установит требования к именам и фамилиям детей

В Госдуме собираются урегулировать ситуацию с именами и фамилиями детей, приняв ряд обязательных требований. Сегодня народные избранники обсудят соответствующий законопроект.
Недавно было предложено запретить регистрировать в ЗАГС имена, включающие числительные либо цифровые обозначения, а также ненормативную лексику. Речь велась также 

14 апреля 2017, 11:26
В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

В Госдуме предложили запретить рекламу на ТВ во время демонстрации фильмов

Думский комитет по культуре выступил с инициативой запретить рекламные паузы на ТВ во время демонстрации фильмов. Как говорят авторы законопроекта, рекламу нужно показывать перед началом фильма и после его завершения, а вот ролики в середине картины возможны только с разрешения 

13 апреля 2017, 05:21
В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон

В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон

В Самарской области могут смягчить антиалкогольный закон. Депутаты губдумы предложили снять запрет на продажу алкоголя в День студента (25 января), День молодежи (27 июня) и Международный день студентов (17 ноября). Ограничение продолжит действовать в Международный день защиты детей (1 июня) 

13 апреля 2017, 04:49
СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС

Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
По сведениям издания, такое предложение есть в одном из последних докладов министерства. В свою очередь, специалисты Минздрава подтвердили, 

12 апреля 2017, 10:21
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений 

12 апреля 2017, 09:57
В Самарской области экс-руководитель центра занятости уличена в хищении бюджетных средств

В Самарской области экс-руководитель центра занятости уличена в хищении бюджетных средств

С января по сентябрь 2013 года руководитель центра занятости в Самарской области незаконно оформляла пособия на детей, выдавая их за сирот, сообщает областное ГУ МВД. Она выписала денежные пособия на свою дочь и детей своих знакомых, нанеся таким образом ущерб 

28 августа 2014, 12:01
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