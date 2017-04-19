Выплаты пособия по уходу за ребенком могут продлить до 3 лет. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на соответствующий законопроект.
Также инициатива подразумевает получение пособия в фиксированном размере для россиян, чьим детям возрастом от 3 до 7 лет не досталось места в детском саду. Ежемесячная сумма в данном случае будет 3000 рублей на каждого ребенка.
Напомним, в настоящее время пособие по уходу полагается лишь в первые полтора года. Его размер – порядка 40% от среднего заработка. При этом на сумму влияет факт трудоустройства, зарплата до ухода в отпуск и региона проживания.
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