В закон «О потребительском кредите» депутаты Госдумы могут внести существенные поправки. Разработан законопроект, который подразумевает заметные послабления для россиян, имеющих перед банком кредитные обязательства.
По мнению авторов инициативы, в сегодняшней экономической ситуации нужно защитить заемщиков, расширив их права. В частности, предлагается разрешить им раз в месяц переносить дату регулярного платежа и уменьшить штрафные санкции за просрочку. Как говорится в пояснительной записке, сейчас особенно актуальны меры, направленные на минимизацию финансовых потерь населения.
По статистике, сейчас порядка 38 миллионов россиян имеют кредиты. Суммарная задолженность - 10,7 трлн рублей.
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