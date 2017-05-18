Выплаты пособия по уходу за ребенком могут продлить до 3 лет. Об этом информируют российские агентства со ссылкой на соответствующий законопроект.

Также инициатива подразумевает получение пособия в фиксированном размере для россиян, чьим детям возрастом от 3 до 7 лет не …