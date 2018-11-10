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Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре
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6 июня 2018, 11:51
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«Товарищи, идите в ж...»: Ефремов снова обматерил самарских зрителей
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29 апреля 2018, 06:30
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Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре
Генеральный директор московского театра «Современник» Игорь Попов направил письмо министру культуры Самарской области Сергею Филиппову. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента во время спектакля «Не становись чужим» в столице губернии.
«Сегодня получил официальное письмо театра "Современник". Директор театра выразил …
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13 марта 2018, 11:22
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Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре
Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.
«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без …
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12 марта 2018, 08:57
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В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации
Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является …
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11 января 2018, 10:48
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В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»
Как пишет сегодня РБК, 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законовские» (альтернативное название — «Барыги»), которые проводят …
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10 января 2018, 11:36
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Экономия на детях: В Госдуме собираются ограничить опеку
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23 мая 2017, 07:31
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Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить защищаться от преступников любыми способами
Депутаты Госдумы совместно с экспертами из МВД и Росгвардии подготовили поправку в уголовный кодекс, расширяющую права граждан при защите своего жилища. Согласно документу, предлагается не признавать преступлением причинение любого вреда нападающему, если он незаконно вторгся в пределы дома, квартиры, дачи или …
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10 мая 2017, 11:32