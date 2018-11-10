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Материалы по теме:

Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре

Михаил Ефремов откровенно рассказал о своей выходке на гастролях в Самаре

Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал интервью с актером Михаилом Ефремовым. Естественно, разговор не мог не зайти об инциденте, который произошел во время гастролей в Самаре. Актер рассказал обо всем в подробностях.

По словам актера, главную роль в произошедшем сыграло плохое 
6 июня 2018, 11:51
«Товарищи, идите в ж...»: Ефремов снова обматерил самарских зрителей

«Товарищи, идите в ж...»: Ефремов снова обматерил самарских зрителей

Проект "Гражданин поэт" решил один из своих номеров посвятить скандалу, произошедшему с Михаилом Ефремовым в Самаре, где театр "Современник" показывал спектакль "Не становись чужим". Тогда актер обвинили в том, что он был пьян, да еще вступил в матерную полемику со 
29 апреля 2018, 06:30
Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре

Это недопустимо: директор театра «Современник» выразил сожаление по поводу инцидента на спектакле в Самаре

Генеральный директор московского театра «Современник» Игорь Попов направил письмо министру культуры Самарской области Сергею Филиппову. В нем он выразил сожаление по поводу инцидента во время спектакля «Не становись чужим» в столице губернии.

«Сегодня получил официальное письмо театра "Современник". Директор театра выразил 

13 марта 2018, 11:22
Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Руководство театра «Современник» признало ошибкой постановку спектакля с Михаилом Ефремовым в Самаре

Спустя несколько дней после резонансной постановки спектакля «Не становись чужим» в Самаре руководство театра «Современник» выступило с официальным заявлением. Оно размещено на сайте учреждения.

«Современник» привез в Самару две постановки: «Пять вечеров» и «Не становись чужим». И если первый прошел без 

12 марта 2018, 08:57
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий пускать родственников к больным в реанимации

Депутат Госдумы Николай Герасименко внес на рассмотрение парламента законопроект, который обязывает руководство больниц обеспечивать возможность родственникам посещать больных, находящихся в реанимации. По его словам, в действующих документах такая возможность не оговаривается. По сути, разрешение на посещение пациентов родственниками сейчас является 
11 января 2018, 10:48
В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»

В Госдуме попросили Генпрокуратуру проверить связь самарских силовиков с ОПГ «Барыги»

Как пишет сегодня РБК, 9 января депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом, в котором просит провести проверку в порядке надзора за следствием и дознанием по делам ОПГ «Законовские» (альтернативное название — «Барыги»), которые проводят 
10 января 2018, 11:36
Экономия на детях: В Госдуме собираются ограничить опеку

Экономия на детях: В Госдуме собираются ограничить опеку

Госдума РФ обсуждает законопроект, призванный ужесточить порядок оформления опекунства над сиротами. Задача - оградить детей от взрослых, которые наживаются на чужом горе и берут к себе подростков только ради льгот и социальных выплат. Они, к примеру, в Самарской области могут 

23 мая 2017, 07:31
Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить защищаться от преступников любыми способами

Мой дом - моя крепость: россиянам могут разрешить защищаться от преступников любыми способами

Депутаты Госдумы совместно с экспертами из МВД и Росгвардии подготовили поправку в уголовный кодекс, расширяющую права граждан при защите своего жилища. Согласно документу, предлагается не признавать преступлением причинение любого вреда нападающему, если он незаконно вторгся в пределы дома, квартиры, дачи или 

10 мая 2017, 11:32
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