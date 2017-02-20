Комитет Госдумы по транспорту предложил поправки к Воздушному кодексу. Речь идет о "едином реестре лиц", которым на 3 года запрещены полеты, информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.
В этот перечень могут заноситься данные россиян, чье поведение в полете создает "угрозу безопасности полета" или "жизни и здоровью других лиц". В качестве исключения таким гражданам могут предоставить возможность отправиться на лечение и похороны близких, а, кроме того, сопровождать инвалидов и добираться в РФ из стран, откуда можно прибыть только авиатранспортом.
Как утверждается, опрошенные изданием авиакомпании одобрили новшество. При этом независимые эксперты отмечают, что отмеченные в едином реестре пассажиры-нарушители должны получить возможность судебного обжалования соответствующей процедуры. Так или иначе, сейчас специалисты активно обсуждают предполагаемую инициативу, тщательно анализируя плюсы и минусы вероятного нововведения.
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