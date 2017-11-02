В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
По словам авторов инициативы, актуальные изменения должно утвердить Минобрнауки. Штатный специалист будет пристально наблюдать за учащимися, оценивать вероятные проблемы и оказывать ученикам всяческую помощь.
Как отмечается, в настоящее время в большинстве учебных заведений от психологов нет особой отдачи, а в штат, как правило, берут студентов, которые устроены на полставки, ничего не делая. В список предложений также входят: мониторинг соцсетей, видеофиксация занятий, добавление часов физической подготовки.
Как известно, сегодня услуги психолога предлагаются далеко не во всех учебных заведениях. Как показало одно из недавних исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян ратует за необходимость присутствия психологов в школах. В частности, это предотвратило бы ряд несчастных случаев с учениками.
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