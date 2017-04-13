Думский комитет по культуре выступил с инициативой запретить рекламные паузы на ТВ во время демонстрации фильмов. Как говорят авторы законопроекта, рекламу нужно показывать перед началом фильма и после его завершения, а вот ролики в середине картины возможны только с разрешения правообладателя, сообщают "Известия".
Народные избранники считают, что нельзя рекламой на части разрывать кинопроизведение, создающее определенное эмоциональное состояние зрителя. При этом критики данной идеи убеждены: такие меры заметно уменьшат доходы телекомпаний, ведь объем рекламы значительно сократится. Как следствие - телеканалы вследствие малой выручки будут нуждаться в государственных субсидиях.
Законопроект собираются доработать к первому чтению. О том, какой окажется его судьба, узнаем в ближайшее время.
|
В Самаре хотят смягчить антиалкогольный закон
|
13 апреля 2017, 04:49
|
СМИ узнали об идее Минздрава лишить безработных и самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС
Минздрав и Фонд обязательного медицинского страхования могут лишить безработных и самозанятых россиян бесплатного обслуживания по полисам ОМС. Об этом сегодня рассказывают «Известия».
|
12 апреля 2017, 10:21
|
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта
В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
|
12 апреля 2017, 09:57
|
RT: автошколы могут получить право принимать экзамены вместо ГИБДД
Некоммерческое партнерство «Гильдия автошкол» предложило комитету Госдумы по транспорту передать полномочия Госавтоинспекции по приему водительских экзаменов автошколам, информирует RT. Как отмечается, в самой ГИБДД такая идея возникла еще в 2016 году.
|
10 апреля 2017, 11:54
|
В России хотят запретить выход в соцсети детям до 14 лет
В Госдуму внесут законопроект, запрещающий детям до 14 лет пользоваться соцсетями и обязывающий всех пользователей предъявлять паспортные данные при регистрации. Документ обяжет создавать аккаунты только под настоящими именами. В противном случае пользователю грозит штраф до трех тысяч рублей, социальная сеть …
|
5 апреля 2017, 12:04
|
В РФ могут ужесточить наказание за отказ от теста на алкоголь
Кабмин готовит законопроект, чтобы ужесточить ответственность за отказ от освидетельствования на алкоголь. Об этом информирует "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения РФ.
|
5 апреля 2017, 09:23
|
За кражу электроэнергии предложили сажать на 6 лет
|
3 апреля 2017, 03:22
|
Самарское УФАС завело дело на «Быстроденьги»
Самарское управление Федеральной Антимонопольной Службы возбудило дело в отношении микрофинансовой организации «Быстроденьги» по признакам нарушения закона «О рекламе». Претензии к кредитному учреждению возникли из-за мелкого, затрудняющего восприятие шрифта на рекламных баннерах, которым была напечатана важная информация. В то время, как …
|
2 декабря 2016, 11:48
|
Самарское УФАС завело дело на «Кошелев-Проект»
Акционерное общество «Кошелев-Проект Самара» подозревают в нарушении рекламного законодательства. В ролике компании усмотрели антисемитский подтекст, сообщает Самарское УФАС.
Заявления по поводу рекламы «Кошелев-Проекта» в антимонопольный орган подали двое граждан. Их возмутил ролик, который они видели по ТВ и слышали по радио, …
|
29 ноября 2016, 03:36
|
Рекламу и вывески в историческом центре Самары подгонят под единый стандарт
Унификация "наружки" в центральной части города будет проведена в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года и согласно Единой концепции архитектурно-художественного благоустройства города. Вывески могут быть только двух максимально допустимых размеров.
|
11 ноября 2016, 04:50
|
В блогах: в Самаре до сих пор рекламируют скандальный Samsung Note 7
Блогер Владислав Харчев заметил, что реклама снятого с продаж Samsung Note 7 до сих пор висит на здании в Самаре. Скандальный взрывающийся гаджет, из-за которого капитализация компании рухнула почти на 25 млрд долларов и вскоре будут уволены сотни ее …
|
25 октября 2016, 04:57