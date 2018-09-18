В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для «черных кредиторов». Речь идет о компаниях, занимающихся нелегальным кредитованием и не включенных в реестр Центробанка. Размер реального тюремного срока депутаты намерены обсудить с силовиками, судейским сообществом, ЦБ и Минфином. Сейчас максимальное наказание за незаконную выдачу кредитов населению — штрафы в размере 300–500 тыс. рублей. За первые шесть месяцев этого года регулятор выявил почти 2 тысячи организаций, осуществлявших нелегальное кредитование. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом их число увеличилось более чем в 2 раза. Основная опасность для граждан от «черных кредиторов» — это завышенные ставки, по которым быстро образуется огромная задолженность. Кроме того, сомнительные схемы (например, с использованием «временного» залога квартиры в обеспечение займа) все чаще приводят к отъему имущества должников, минуя определенные законом обязательные процедуры.
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Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза
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27 августа 2018, 02:40
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Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте …
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18 июня 2018, 09:35
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13 июня 2018, 02:13
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Самарская область тормозит «мусорную реформу»
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6 июня 2018, 07:02