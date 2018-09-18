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Материалы по теме:

Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении закон об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает наказание для работодателей за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.  Его поддержали 370 депутатов и 12 высказались против. Поправки к пенсионному закону, которые внес президент России Владимир Путин, предполагают в том числе введение уголовной 

14 сентября 2018, 11:15
Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Россиянам запретят брать кредиты, на погашение которых уйдет 50% дохода

Уже через месяц Госдума планирует принять закон, который ограничит уровень максимальной долговой нагрузки россиян. Считается, что на погашение своих займов человек может тратить не более половины от дохода, иначе начинаются проблемы с выплатами. Поэтому микрофинансовым организациям хотят запретить давать в 
11 сентября 2018, 10:40
Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Кредитная задолженность россиян перед банками увеличилась в 2,5 раза

Ситуация с долгами населения, действительно, серьезная. Причем настолько, что эксперты заговорили о раздувающемся "кредитном пузыре", который рискует лопнуть и привести к кризису банковского сектора уже в ближайшие 2 года. 
 
Итак, по данным экспертов ОНФ, которые сделали расчеты на основании данных 
5 сентября 2018, 06:51
У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

У каждого самарца появится персональный кредитный рейтинг

С 2019 года россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Его автоматически будет рассчитывать специальная программа на основе кредитной истории: наличия просрочек, уровня долговой нагрузки и других показателей. Сейчас она, как правило, включает в себя много данных, и ее объем может 
2 сентября 2018, 08:42
Для россиян введут кредитные рейтинги

Для россиян введут кредитные рейтинги

Со следующего года россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николая Мясникова.

По словам специалиста, рейтинг будет формироваться на основании целого набора параметров: просрочек, 
27 августа 2018, 02:40
Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Александр Хинштейн хочет баллотироваться в Госдуму от Самарской области

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн заявил о желании баллотироваться на довыборах депутата Госдумы от Самарской области. Соответствующее предложение ему сделал врио губернатора Дмитрий Азаров на открытии концертно-театрального комплекса "Дирижабль" в Самаре, сообщает ВолгаНьюс.

Вакантное место представителя региона в федеральном парламенте 
18 июня 2018, 09:35
Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова сложила полномочия

Депутат Госдумы от Самарской области Надежда Колесникова досрочно сложила свои полномочия. Нижняя палата парламента приняла ее отставку голосованием в среду, 13 июня. Напомним, по данным Самарской губернской думы, до отставки Колесниковой в состав депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого 
13 июня 2018, 02:13
Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область тормозит «мусорную реформу»

Самарская область оказалась в числе регионов, которые срывают реализацию «мусорной реформы». Об этом заявили в комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды. По информации депутатов, все субъекты РФ к 1 мая должны были заключить соглашения с региональными операторами по 

6 июня 2018, 07:02
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