Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, повышаются санкции за аналогичные действия, результатом которых стала смерть человека либо иные тяжкие последствия. Здесь уже речь идет о максимальном 10-летнем сроке.
Эти меры многим наблюдателям представляются актуальными. По сведениям различных СМИ, звонки о якобы находящихся в тех или иных зданиях взрывных устройствах в различных российских регионах стали раздаваться с 10 сентября. По данным московского главка полиции, абоненты находились в Турции, Японии и на Украине.
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