Популярные блогеры дадут народным избранникам рекомендации, как работать над нормативными документами - в первую очередь, на тему регулирования интернета. В Госдуме появится экспертный совет блогеров.
Вместе с тем, виртуальные акулы пера получат возможность участвовать в работе Совета при спикере Госдумы по законодательному обеспечению цифровой экономики. Накануне состоялась первая встреча в ГД с наиболее известными блогерами.
Депутаты получили приглашение принять участие в видеоблогах. Напомним, что ранее идея создания Совета обсуждалась на пленарном заседании. Озвучивалась инициатива выделить помещение под информцентр для общения блогеров с представителями Минкомсвязи и других органов власти.
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