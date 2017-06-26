93 варианта присяги при вступлении в гражданство РФ поступило на рассмотрение народных избранников. Об этом заявил глава профильного комитета Павел Крашенинников.
По его словам, из этого списка уже отобрано 10. Основных критериев при этом было несколько: принцип добровольности, личный и правовой характер присяги, публичность и торжественность принесения, лаконичность и ясность. Потом депутаты остановятся на 3-4 версиях, а в итоге на рассмотрение Думы вынесут одну.
Свои варианты предлагали как обычные граждане, так и депутаты. Крашенинников также отметил, что тот, кто откажется от принесения клятвы, не получит гражданство РФ.
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