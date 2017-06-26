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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

Дадут по рукам: В Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

В Комитете по безопасности и противодействию коррупции намерены ужесточить санкции за взятки. Народные избранники разработали соответствующие поправки в Уголовный кодекс.
В частности, за дачу и получение взяток собираются давать до четырех лет лишения свободы (сейчас 2 и 3 года соответственно). 

26 июня 2017, 10:08
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40
Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект о курортном сборе

Бюджетный комитет Госдумы поддержал законопроект о курортном сборе

Законопроект о курортном сборе думский комитет по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, сообщают российские СМИ. Вместе с тем, комитет предписывает доработать документ при его подготовке ко второму чтению.
В частности, отмечено, что из текста 

22 июня 2017, 10:09
Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Откатают пальцы: В Думу внесен законопроект об обязательной дактилоскопии приезжих

Представители МВД внесли в Госдуму законопроект, подразумевающий дактилоскопирование и фотографирование мигрантов при регистрации. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Александр Горовой.
Если документ будет одобрен, то все, в том числе и граждане стран ЕврАзЭС, станут дактилоскопироваться и фотографироваться в 

21 июня 2017, 10:03
Клятва россиянина: В Госдуме подготовят текст присяги для получающих российское гражданство

Клятва россиянина: В Госдуме подготовят текст присяги для получающих российское гражданство

Госдума приступила к формированию рабочей группы по подготовке текста присяги для приема в российское гражданство. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на руководителя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Как отмечается, в рабочую группу войдут представители разных фракций. 

7 июня 2017, 09:16
Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Как попасть во ФСИН: 24 новых сотрудника приняли присягу

Ряды региональной службы исполнения наказаний пополнили 24 новых сотрудника, которые прошли не только первоначальную подготовку на базе юридического института ФСИН России, но и жесткий профотбор - 4 человека на место. Их проверяли врачи и психологи. В этот вторник молодые люди 
26 июля 2016, 02:27
Самарцы вступили в ряды юнармии

Самарцы вступили в ряды юнармии

40 самарцев в возрасте от 13 до 17 лет принесли присягу.
24 мая 2016, 05:15
Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Стивен Сигал стал гражданином Сербии

Американский актер, музыкант, мастер боевых искусств Стивен Сигал получил паспорт гражданина Сербии – страны, которую он считает своей второй родиной. Артист заявил о своем намерении приложить максимум усилий для продвижения позитивного облика Сербии.
Напомним, в начале декабря минувшего года Стивен 
11 января 2016, 04:00
Российское гражданство предоставлено дочери генерала армии Врангеля

Российское гражданство предоставлено дочери генерала армии Врангеля

Соответствующий указ подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Дочь белого генерала баронесса Ирен де Дрейер, всю жизнь прожившая во Франции, наконец вновь обретёт утраченную родину. Это станет лучшим подарком к её 100-летнему юбилею.
Восстановить российское гражданство было давней мечтой баронессы с 
30 ноября 2015, 03:09
В Самаре ещё 8 переселенцев с Юго-Востока Украины получили гражданство РФ

В Самаре ещё 8 переселенцев с Юго-Востока Украины получили гражданство РФ

В управление Федеральной миграционной службы России по Самарской области с начала года поступило 1654 заявления от иностранцев, желающих получить российское гражданство в рамках специальной госпрограммы. 1245 обращений уже одобрены. Сегодня российские паспорта получили еще 8 вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины. 
17 сентября 2015, 01:10
В Самаре 240 сотрудников органов внутренних дел приняли присягу (ФОТО)

В Самаре 240 сотрудников органов внутренних дел приняли присягу (ФОТО)

6 мая слушатели Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел РФ приняли присягу. Всего 240 человек: сотрудники ДПС, участковые, дознаватели, следователи и оперативники уголовного розыска.<br /> Среди присягнувших как новоиспеченные сотрудники, так и те, кто уже давно носит погоны. Кадровая политика обязывает 
6 мая 2014, 06:26
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