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Умер экс-депутат Госдумы от Самарской области Валентин Романов
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28 марта 2018, 01:09
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Внедорожник с деньгами, документами и собакой эвакуировали у мужчины в Сызрани
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22 марта 2018, 02:21
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В России могут увеличить максимально допустимую скорость езды по дорогам
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20 марта 2018, 06:23
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Из-за ошибки американской авиакомпании собака улетела вместо Канзаса в Японию
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16 марта 2018, 03:37
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Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
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13 марта 2018, 08:43
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До 2020 года продлевается «дачная амнистия» в РФ
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27 февраля 2018, 08:01
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До 1 марта 2020 года продлила Госдума дачную амнистию для объектов ИЖС
Хорошая новость для 1 миллиона россиян. Именно столько человек, по предварительным подсчетам, не успели воспользоваться «дачной амнистией». 22 февраля Госдума приняла документ, продляющий действие упрощенной схемы регистрации садовых участков и домов, в третьем чтении.
Напомним, что во втором чтении депутаты приняли …
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22 февраля 2018, 01:10
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Как Самарская область готовится к выборам президента России?
До выборов президента России осталось 33 дня. Именно подготовке к этому событию посвящена межрегиональная конференция "Региональный опыт общественного наблюдения за выборами", которая начала свою работу. В открытии мероприятия принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
«Для Самарской области важно не …
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14 февраля 2018, 02:49
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Россияне смогут пожаловаться на задержку зарплаты через мобильное приложение
Роструд обновил мобильное приложение «Я — инспектор». Теперь с его помощью работник может пожаловать на нарушения, связанные с выплатой зарплаты. Пользователям доступны несколько тем: "Задерживают зарплату", "Произведены удержания из заработной платы", "Не оплачена сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие дни", "Работодатель платит …
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26 января 2018, 10:48
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«Аэрофлот» отменил 12 рейсов в Италию и обратно
Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 12 рейсов в Италию и обратно, запланированных на 19 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на перевозчика. Изменения а расписании связаны с национальной забастовкой итальянских служб, занимающихся наземным обслуживанием.
Сообщается, что отменены рейсы …
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17 января 2018, 08:00
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Минтранс заявил о новогодней чартерной программе полетов
Российский Минтранс не сомневается в надежности сокращенной чартерной программы новогодних международных рейсов отечественных компаний. Об этом сказал накануне глава ведомства Максим Соколов.
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22 декабря 2017, 09:33
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В России приняли закон о черных списках авиапассажиров
Заносить авиадебоширов в так называемый черный список авиаперевозчики теперь будут на основании административного наказания за правонарушение на борту воздушного судна, рассказывает РИА Новости.
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17 ноября 2017, 03:15