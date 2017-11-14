Предельный срок оформления загранпаспортов, включая биометрические, в Российской Федерации собираются снизить с 4 месяцев до 3. Это, оговариваются авторы инициативы, относится к документам, поданным по месту пребывания.
Новшество призвано сделать услугу по получению более удобной. На правительственном портале обнародовано распоряжение кабмина о внесении соответствующего проекта закона в Государственную думу.
Для тех, кто представил сведения на получение документа по месту регистрации, никаких изменений не предвидится. Для них процедура, как и прежде, займет месяц.
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