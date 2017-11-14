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Материалы по теме:

Сократить рабочую неделю предложили для некурящих россиян

Сократить рабочую неделю предложили для некурящих россиян

В Государственной думе обсуждается инициатива, направленная на сокращение рабочей недели для некурящих россиян.
Как отмечается, в настоящее время прорабатывается инициатива об установлении 35-часовой рабочей недели. Согласно оценке ряда экспертов, экономические потери нашей страны исключительно по причине никотиновой зависимости значительной части 

10 ноября 2017, 02:32
Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

Россиян хотят избавить от трат на установку счетчиков в квартирах

 Для поставщиков могут сделать обязательной установку в квартирах приборы учета на газ, воду и электроэнергию. Такая инициатива родилась у депутатов в думских комитетах по природным ресурсам и экономической политике.
По словам народных избранников, счетчиков нет у каждого третьего россиянина. За 

10 ноября 2017, 11:13
В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Госдуму внесли законопроект о пяти годах тюрьмы для живодеров

В Государственную Думу направлен проект закона, подразумевающий ужесточение уголовных санкций за жестокое обращение с животными. Злоумышленникам может грозить пятилетний тюремный срок.
Целью законопроекта, как поясняют авторы инициативы, является усиление уголовной ответственности для живодеров и всех жестоко обращающихся с животными. Об 

9 ноября 2017, 12:31
В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В Госдуме не исключили роста курса биткоина до $20 тысяч

В думском комитете по финансовому рынку считают, что курс биткойна может добраться $20 тыс. Об этом рассказывает RT.
Как говорят аналитики, объемы рынка этой популярной криптовалюты весьма значительные, и потенциал роста считается внушительным. На данный момент, продолжают эксперты, не наступила 

3 ноября 2017, 02:12
В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением

В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждым учебным заведением

В Госдуме появилось предложение закрепить за каждым учебным заведением штатного психолога, который, присутствуя на уроках, выявлял бы тех, у кого есть проблемы в обучении.
По словам авторов инициативы, актуальные изменения должно утвердить Минобрнауки. Штатный специалист будет пристально наблюдать за учащимися, 

2 ноября 2017, 02:17
В Госдуму внесут закон о биологической безопасности россиян

В Госдуму внесут закон о биологической безопасности россиян

В настоящее время кабмин занимается разработкой закона о биологической безопасности РФ. В следующем месяце его собираются внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента.
Такие сведения распространили отечественные агентства со ссылкой на 1-го зама председателя комитета Госдумы по образованию и науке 

1 ноября 2017, 11:05
МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам

МВД сократит сроки выдачи загранпаспортов россиянам

МВД России начало разрабатывать новые поправки в законодательство. Согласно законопроекту, россияне получат возможность оформлять загранпаспорта в более короткие сроки.
Изменения внесут в соответствующую статью, где регламентируется порядок въезда в страну и выезда, а также определяются сроки оформления и выдачи загранпаспортов. 

11 августа 2017, 12:17
Россиянам официально разрешили иметь два загранпаспорта

Россиянам официально разрешили иметь два загранпаспорта

Президент Владимир Путин утвердил соответствующую поправку в федеральный акт «О порядке выезда и въезда». Как поясняют в комитете Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, наличие одного документа ограничивает возможности гражданина России. Второй может понадобиться, например, при конфликтных отношениях между странами, 
15 декабря 2015, 04:43
Россияне смогут получать два загранпаспорта

Россияне смогут получать два загранпаспорта

ФМС России обратилась к правительству с предложением разрешить гражданам оформлять по два загранпаспорта, сообщают федеральные СМИ.
 
По мнению экспертов, такая мера принесет пользу туристам, у которых в паспорте уже не хватает места для виз, либо тем, чьи документы по тем или 
23 июля 2015, 12:46
Граждане СНГ с 2015 года смогут въехать в Россию только по загранпаспортам

Граждане СНГ с 2015 года смогут въехать в Россию только по загранпаспортам

МИД России опубликовал на своем сайте заявление о том, что с 1 января следующего года въезд в страну будет осуществляться только при наличии загранпаспорта. При этом нововведение не коснется Казахстана и Белоруссии, так как они являются членами Таможенного союза и 

26 июня 2014, 06:42
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