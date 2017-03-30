В Госдуму внесен законопроект, в котором идет речь о возвращении в школы и другие образовательные учреждения предмета «трудовое воспитание». Документ содержится в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В перспективе возможно появление соответствующих изменений в законе «Об образовании в РФ». Сенаторы, в частности, намерены детально прописать само понятие «трудовое воспитание».
Авторы инициативы отмечают, что такой процесс должен вестись на всех уровнях получения общего образования. По их мнению, он будет основой творческой активности и высоких показателей в процессе обучения.
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