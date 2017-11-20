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Россияне получат возможность платить налоги авансом

Россияне получат возможность платить налоги авансом

Появился проект закона, благодаря которому граждане получат возможность авансом оплачивать имущественные налоги. Речь идет о земельном, транспортном налоге, а также на имущество физических лиц, рассказывают российские агентства.
По данным ФНС, законопроект подразумевает введение института специального авансового платежа. Будет действовать особый 

20 ноября 2017, 12:07
Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Госдума РФ приняла закон об ипотечных электронных закладных

Депутаты приняли закон об использовании электронных закладных для россиян, взявших ипотечный кредит. Речь идет о новой разновидности бездокументарной ценной бумаги.
Права на нее фиксируются в виде электронного документа, заверенного электронной подписью. Там прописываются этапы получения и хранения электронной закладной, возможные 

16 ноября 2017, 03:20
Госдума приняла законопроект о tax free в РФ

Госдума приняла законопроект о tax free в РФ

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о введении в Российской Федерации популярной в ряде стран системы tax free. Это даст возможность иностранцам вернуть 18% НДС с приобретенных здесь товаров.
С этой целью Налоговый кодекс пополнится статьей, регламентирующей схему данной компенсации. 

16 ноября 2017, 09:04
В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

В Госдуме РФ определились с наказанием за телефонный терроризм

Проект закона о наказании за телефонный терроризм разработали в комитете по законодательству. Согласно документу, таким преступникам может грозить до 8 лет колонии. Это касается заведомо ложных сообщений о готовящемся взрыве, поджоге и т.п. объектов социальной инфраструктуры.
Вместе с тем, повышаются 

15 ноября 2017, 03:17
Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
Как следует из нового нормативного акта, для ИП могут в 2018-2019 гг уменьшить платежи по ЕНВД и по патентной 

15 ноября 2017, 02:07
Названы самые криминальные российские регионы

Названы самые криминальные российские регионы

Генпрокуратура представила статистические сведения о числе преступлений в регионах за первое полугодие 2017-го. Эти данные приводятся на портале ведомства.
В общей сложности за полгода в России совершено 1 млн. 30 тыс. преступлений. Это на 12,9% меньше соответствующего прошлогоднего показателя.
В 

25 сентября 2017, 10:03
Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Авторитеты на экспорт: Киев обвинил Россию в засылке на Украину воров в законе

Киев обвинил Россию в отправке на Украину «воров в законе». По мнению правительства Украины, Москва делает это с целью криминализации обстановки в стране.
За последние несколько месяцев из РФ в соседнее государство переселились 29 уголовных авторитетов. Об этом сообщил в 

9 августа 2017, 02:09
В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске подросток шёл по улице и ударил женщину из хулиганских побуждений

В Жигулевске сотрудники полиции задержали 17-летнего парня, которого подозревают в нападении на местную жительницу. По версии полицейских, в июле 2017 года в микрорайоне В-1 молодой человек, проходя по улице, из хулиганских побуждений ударил 31-летнюю женщину.

 После этого потерпевшая обратилась 
6 августа 2017, 02:57
В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей

В Сергиевском районе мужчина едва не задушил пенсионерку ради 100 рублей

Полицейские Сергиевского района задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в ограблении своей пожилой соседки, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
 
По версии сотрудников полиции, инцидент случился в вечернее время в селе Кандабулака. К 61-летней пенсионерке в гости пришел сосед и попросил 
22 июля 2017, 04:13
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