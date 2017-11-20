В ГД России внесен проект закона о запрете пропаганды криминальной субкультуры в соцсетях и средствах массовой информации. Как отмечается, речь идет, в частности, о тиражировании информации о социокультурных ценностях криминальной среды, которая способствует созданию привлекательности преступного образа жизни.
Поправки могут пополнить ряд российских законодательных актов. Как говорят авторы инициативы, романтизация криминальной составляющей так же опасна, как пропаганда самоубийств, наркомании и терроризма.
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