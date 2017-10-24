Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
Как поясняют эксперты, новый документ призван устранить отрицательные факторы, демотивирующие финансовых управляющих принимать участие в делах о банкротстве россиян. В настоящее время неправомерные действия, если в них не усматривается уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо штраф для должностных лиц в размере 25-50 тыс. руб.; для юрлиц - 200-250 тыс. руб. При повторном нарушении речь идет о дисквалификации на срок от 6 месяцев до 3 лет. Согласно новому проекту, при отсутствии «уголовной» составляющей наказание для должностных лиц может составить от 5 тыс. до 25 тыс. руб. либо дисквалификацию на прежний срок.
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