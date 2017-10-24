Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение Российский Минздрав выступил с инициативой сократить список мест, где разрешено курение. В частности, предлагается запретить курение в присутствии несовершеннолетних в собственных автомобилях и везде, где находится хотя бы один человек, который возражает против курения.

В Концепции государственной политики по противодействию …