Целая деревня, где жили свыше 430 человек, уничтожена пламенем в Иркутской области. В регионе действует режим ЧС, причины происшествия сейчас устанавливаются, сообщают российские СМИ.
Речь идет о населенном пункте под названием Бубновка. Там было 86 домов и проживало 435 человек.
С пламенем боролись бойцы местной пожарной дружины. А вот дополнительные силы привлечь представилось невозможным, так как деревня находится на острове.
Распространению огня способствовал сильный ветер. Людей пришлось эвакуировать на судне на воздушной подушке.
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