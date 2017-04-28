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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 27 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

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Огненный рейс: В Уфе сегодня полностью сгорел пассажирский «ПАЗ», есть фото

Сегодня утром в башкирской столице случилось чрезвычайное происшествие – воспламенился пассажирский автобус "ПАЗ". Это произошло рядом с торговым центром "Парус".
Десятки горожан стали свидетелями сильного пожара, вскоре после которого снимки с места происшествия появились в социальных сетях. Все случилось прямо 

27 апреля 2017, 03:41
В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды

В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек.

В результате 

27 апреля 2017, 09:51
Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Очевидцы: во дворе на Мичурина загорелись пять машин

Рано утром во дворе на улице Мичурина вспыхнули пять машин, сообщил очевидец и опубликовал фото.

«Произошло рано утром часа в 4-5, во дворе на Мичурина, 25. Сгорели 5 автомобилей», - уточнил автор сообщения.

«Так это ДТП как бы. 
24 апреля 2017, 01:41
Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Фура с пивом опрокинулась в кювет под Саратовом

Информацию о дорожно-транспортном происшествии под Саратовом распространили региональные агентства. На трассе «Сызрань-Волгоград» 59-летний мужчина за рулем большегруза Volvo не справился с управлением.
В итоге произошел съезд на обочину, а через мгновения многотонная машина опрокинулась в кювет. Участника аварии врачи скорой 

20 апреля 2017, 05:15
В центре Самары сгорел деревянный дом

В центре Самары сгорел деревянный дом

Сегодня в историческом центре Самары, на пересечении улиц Степана Разина и Ленинградской загорелся деревянный дом. Площадь пожара превысила 100 квадратных метров. В тушении огня принимали участие 5 пожарных расчетов. Примерно к 16-30 пожар был ликвидирован. Как сообщает ГУ МЧС РФ 

18 апреля 2017, 06:44
Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

Мужчина выпал с балкона на крышу библиотеки

В Самаре на крышу областной юношеской библиотеки  выпал мужчина. По словам очевидцев, около трех часов дня к библиотеке подъехал наряд полиции и реанимационная бригада. Якобы мужчина, который жил на верхних этажах дома по адресу Проспект Ленина 14, вышел на балкон 

17 апреля 2017, 06:11
В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В Самаре на Революционной загорелась пятиэтажка: жильцов выводили на улицу

В ночь с субботы на воскресенье, с 15 на 16 апреля, в Самаре на улице Революционной дом № 147 случился пожар. В 5-этажном жилом доме загорелся подвал. Очаг возгорания находился под первым подъездом., передает портал 63.ru.

По словам 
16 апреля 2017, 12:42
В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

В МВД назвали причину аварии с пятью погибшими на трассе в Орловской области

Жизни пяти человек унесло дорожно-транспортное происшествие в Орловской области вчера вечером. Об этом рассказали отечественные СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.
ДТП случилось на 30-м километре автотрассы «Орел-Брянск». Как сообщается, столкнулись грузовик и ВАЗ-2110. Все погибшие находились в 

11 апреля 2017, 08:15
Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

В городе Чаньчунь Китайской Народной Республики женщина ночью сожгла девять белых автомобилей. Поводом для этого была месть автомобилистам за гибель ее собаки.
Китайской мстительнице 45 лет. Некоторое время назад ее домашнего питомца сбил насмерть автомобиль, и женщина задумала акцию возмездия.

10 апреля 2017, 03:28
На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На трассе М-5 под Самарой просело дорожное полотно

На территории Самарской области произошел размыв дорожного полотна на трассе М-5 «Урал». Инцидент произошел в воскресенье, 9 марта, между 110 и 111 километрами дороги. Зафиксировано проседание дорожного полотна, сообщили в МЧС. Движение транспорта в этом месте перекрыто сотрудниками ГИБДД Нефтегорского 
10 апреля 2017, 10:46
В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В МЧС сообщили о подтоплении моста в Самарской области

В Самарской области в результате подъема уровня воды в реке Большой Иргиз затопило мост. Это случилось в Пестравском районе в населенном пункте Мосты. Сообщение поступило в МЧС в пятницу, 7 апреля, около семи часов утра.

«Высота уровня воды над 
7 апреля 2017, 12:00
В блогах: деревня голодает

В блогах: деревня голодает

Блогер Виталий Ковригин с иронией рассказал и показал, как "живут и голодают в деревнях Самарской области". "Мы очень мучаемся от того, что не стоим в пробках. От того, что дышим чистым воздухом и питаемся преимущественно своей продукцией. Едим то, 
12 января 2017, 09:50
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