В Тольятти отрубили электричество и один микрорайон остался без воды В среду, 26 апреля, в Тольятти произошло коммунальное ЧП. Около десяти часов вечера в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного кабеля напряжением 10 кВ. Инцидент произошел на территории Комсомольского района в микрорайоне Поволжский, в котором проживает около тысячи человек. В результате …