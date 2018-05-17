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Самарцы назвали своих любимых писателей и поэтов
Самарская область вошла в ТОП-5 самых читающих регионов страны, выяснили исследователи сайта Avito. По их данным, большинство жителей губернии (33 процента) предпочитают отечественную литературу. 22 процента признались, что им нравятся зарубежные авторы. Остальные респонденты не смогли определиться с выбором. Среди …
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3 мая 2018, 07:00
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Минобрнауки собирается ввести устную часть ЕГЭ по литературе
Эксперты Минобра совместно с представителями профессионального сообщества в настоящее время активно прорабатывают схему введения устной части на ЕГЭ по литературе. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на представителей министерства.
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15 ноября 2017, 05:10
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Электронные книги потеряли популярность из-за бумажных
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16 марта 2017, 03:21
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Новая книга о криминале на Безымянке появилась в сети
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9 марта 2017, 11:25
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Акунин возглавил ТОП-10 самых продаваемых в России книг 2015 года
Сборник повестей "Планета вода", вышедший из-под пера Георгия Чхартишвили, более известного под псевдонимом Борис Акунин, занял первую позицию в ТОП-10 наиболее продаваемых в Российской Федерации книг. Об этом гласят результаты исследования аналитического агентства «РБК Стиль». При составлении рейтинга специалисты работали …
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24 декабря 2015, 02:21