Jaguar в следующем году начнет реализацию электрического кроссовера в Российской Федерации. На информацию представителей автоконцерна ссылаются отечественные информагентства.
Речь идет о модели, презентация концепта которой состоялась осенью 2016-го на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. По предварительным прогнозам, автоновинка придет на наш рынок во второй половине 2018-го. Премьера серийной версии Jaguar I-Pace назначена на январь.
Также в следующем году на отечественном авторынке появится новый компактный кроссовер Jaguar E-Pace, который летом презентовали на автосалоне в британской столице. Подробности об этом автомобиле должны появиться ближе к началу продаж, запланированному на первое полугодие.
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