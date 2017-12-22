В 2018 году россияне будут переписываться на сайте госуслуг В будущем году на сайте госуслуг заработает онлайн-сервис обмена информацией с государственными структурами и гражданами. Для этого на портале будет предназначена кнопка «Написать сообщение», объяснил «Известиям» заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Козырев.

«Сообщение можно будет послать, зная ИНН, СНИЛС, электронный адрес …