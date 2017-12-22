Свыше 80% государственных порталов в Российской Федерации являются практически невостребованными. Уже в ближайшее время на смену им придет единый интернет-ресурс.
Кабмин принял решение закрыть непопулярные ресурсы ряда отечественных ведомств. Такой ход будет сделан для оптимизации расходов в русле спецпрограммы по развитию государственных интернет-порталов. Малопосещаемые сайты властных органов переведут на специальный ресурс-"зонтик" - gov.ru. Туда переместятся многие - из семи с лишним тысяч госсайтов подавляющее большинство имеет очень малую посещаемость.
По словам экспертов, не исключено, что в 2018-м на гособеспечении останется порядка 1500 сайтов. Остальные закроются и будут объединены в один большой ресурс. Как заявил РБК замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев, уже в январе появится промостраница обновленной версии gov.ru, а в феврале заработает бета-версия портала с первыми сервисами.
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