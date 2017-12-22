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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

Кабмин одобрил проект о налоговом администрировании

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В числе прочего, предлагается предоставить возможность уплаты налогов и внесения других платежей через МФЦ. Как следует из проекта, налоговики смогут самостоятельно уточнять платежи при обнаружении ими ошибок 

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Как отмечается, благодаря новому сервису «Согласие», работу над которым планируют закончить в 2018 году, пользователи сайта госуслуг будут дистанционно 

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Кабмин отказался запретить курение у подъездов

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Правительство РФ не поддержало инициативу введения запрета на курение, если человек располагается менее чем в 10 метрах от подъезда. Накануне был подписан отзыв с соответствующим отказом от введения ограничений.
Авторы предполагаемого новшества намеревались защитить права некурящих россиян и в целом 

15 декабря 2017, 11:04
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В 2018 году россияне будут переписываться на сайте госуслуг

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«Сообщение можно будет послать, зная ИНН, СНИЛС, электронный адрес 

13 декабря 2017, 10:14
Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Правительство РФ утвердило эксперимент по маркировке сигарет

Кабмин одобрил инициативу осуществления эксперимента по маркировке табачной продукции. Как гласит соответствующий документ, проект стартует 15 января и будет продолжаться до конца 2018-го. Оператором станет ООО «Оператор ЦРПТ».
Одной из основных задач акции является подтверждение подлинности продукции и противодействие несанкционированному 

5 декабря 2017, 04:15
Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров

Авиасообщение между РФ и Египтом могут восстановить после переговоров

Авиасообщение между Российской Федерацией и Египтом может быть восстановлено. Глава кабмина дал поручение оборонному ведомству и МИДу провести переговоры с представителями этого государства, итогом которых может оказаться принятие документа об использовании воздушного пространства.
Соответствующее распоряжение премьер-министра обнародовано на сайте правовой 

30 ноября 2017, 01:03
В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В русле программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации собираются разработать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Уже озвучена запланированная сумма расходов - 199 млрд руб. Об этом рассказывает РБК. Всего же на сегмент «Информационная инфраструктура» собираются, по информации издания, направить 

23 ноября 2017, 11:23
Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».
Инициатива относится как к российским, так и к зарубежным онлайн-продавцам. При оформлении соответствующих документов в 

21 ноября 2017, 11:18
Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

Российские поисковики исключили из выдачи 786 пиратских сайтов

786 сайтов, которые по постановлению Мосгорсуда признаны пиратскими, исключили из действующих в Российской Федерации поисковиков. По требованию Минкомсвязи они заблокированы без ограничения срока, информируют отечественные агентства со ссылкой на Роскомнадзор.
Как поясняют специалисты, на каждой подобной интернет-странице были сведения, нарушающие 

16 ноября 2017, 05:08
В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

В Башкирии выявили 10 сайтов, торгующих леопардами и хищными птицами

Бирская межрайонная прокуратура выявила порталы, на которых предлагали приобрести редких представителей фауны, в частности, занесенных в Красную книгу.
Как рассказывают региональные СМИ, на десяти ресурсах на реализацию были выставлены без необходимых документов леопард, степной орел и сапсан. Отдельно отмечается, что 

14 ноября 2017, 03:20
В Минкомсвязи придумали, как бороться со страховыми мошенниками

В Минкомсвязи придумали, как бороться со страховыми мошенниками

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В министерстве намереваются давать страховщику возможность подключиться к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Как 

13 октября 2017, 03:44
В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре появится департамент по блокировке анонимайзеров

В Роскомнадзоре создадут департамент, который станет заниматься блокировкой интернет-ресурсов, в частности анонимайзеров и VPN-сервисов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель ведомства Александр Жаров.
По его словам, специалисты департамента будут взаимодействовать с компаниями, которые работают в сегменте информационной безопасности, отрабатывая различные сценарии 

6 октября 2017, 11:14
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