Выписали штрафов на 28 миллионов рублей. К кому больше всего претензий у самарских антимонопольщиков? … Региональные антимонопольщики подвели итоги своей работы в 2018 году. Они рассмотрели более восьмисот административных дел, вынесли 673 штрафа на 28 с половиной миллионов рублей. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонид Пак.