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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Региональные антимонопольщики подвели итоги своей работы в 2018 году. Они рассмотрели более восьмисот административных дел, вынесли 673 штрафа на 28 с половиной миллионов рублей. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по Самарской области Леонид Пак.
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Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Какими способами власти могут опустить ставки по ипотечным кредитам?

Ипотечный бум закончен. С начала 2019 года в Самарской области, как и в целом по России, спрос на жилищные займы отходит от рекордных рубежей, достигнутых в 2018-м. Основная причина - рост ипотечных ставок. Они ощутимо влияют на спрос на рынке 
7 марта 2019, 09:45
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В Самарской области могут пересмотреть тарифы на вывоз мусора

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Потребители задолжали

Потребители задолжали "Т-плюс" за тепло 59 млрд рублей

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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

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7 марта 2019, 02:22
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Конгресс США готовит новые санкции. Как это в ближайшее время повлияет на курс рубля?

Российская экономика в ожидании очередных западных санкций. Их новый вариант представил конгресс США. Предлагается запретить американским юридическим и физлицам сделки с государственными ценными бумагами России и нефтегазовыми компаниями. Накладываются ограничения и на наши банки, которые, по информации конгрессменов, вмешивались в 
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В ближайшие дни российские автодилеры ожидают взрывного спроса на машины. С 1 марта в России будут действовать сразу две программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Они работали и в прошлом году - с января по май 2018 года 
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В Самарской области откроются еще три газовые заправки

В Самарской области откроются еще три газовые заправки

Развитие газификации Самарской области, повышение надежности газоснабжения обсуждали в понедельник, 25 февраля, во время рабочей встречи губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В частности, в этом году для обеспечения подключения новых потребителей в Сергиевском 
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Россиянам рассказали о 5 правилах безопасного онлайн-шопинга

Роскачество назвало 5 правил безопасного онлайн-шопинга. Их соблюдение позволит пользователям уберечь деньги от злоумышленников. В первую очередь покупателям рекомендуют оплачивать товары после доставки - либо курьеру, либо при самовывозе. Кроме того, лучше завести спецкарту, на которую будут поступать деньги только 
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В России будет сложнее получить розничный кредит

Получить розничный кредит вскоре будет сложнее. По указанию Центробанка уже в 2019 году перед выдачей займа на сумму более 10 тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку заемщика. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов. Сейчас 
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11 сентября 2018, 10:40
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