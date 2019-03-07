Если в 2017 году относительно быстрый рост розничного банковского кредитования был неожиданным, то в 2018 году хорошие цифры в этом сегменте многие аналитики предсказывали, но фактическая динамика кредитования населения оказалась намного сильнее ожиданий. Таким образом, этот сегмент банковского рынка полностью восстановился после периода охлаждения и падения в 2014 - 2016 годах. За 2018 год портфель выданных населению кредитов увеличился более чем на 22, что стало рекордным приростом с 2013 года. В денежном выражении за 2018 год в России банками было выдано кредитов и предоставлено кредитных лимитов населению на сумму 12,5 триллионов рублей против 9,2 триллионов рублей в 2017 году, а задолженность населения перед банками за прошедший год увеличилась на 2,7 триллиона рублей до 14,9 триллиона рублей на 1 января 2019 года. Какова доля просроченных займов в регионах России, подсчитали
эксперты агентства "РИА рейтинг".
На фоне бума розничного кредитования просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении ощутимо сократилась – по состоянию на 1 января этого года на 89 миллиардов рублей до 760 миллиардов. Это привело к тому, что в 2018-м произошло резкое сокращение доли просроченной населением задолженности перед банками, с 7,0% на 1 января 2018 года до 5,1% на начало текущего года. Таким образом, доля просроченной задолженности сокращалась как из-за роста долгов населения перед банками, так и из-за ощутимого улучшения платежной дисциплины населения. Для ее оценки в региональном разрезе эксперты агентства РИА Рейтинг провели исследование и подготовили рейтинг регионов по доле просроченных населением кредитов по итогам 2018 года на основе данных Центробанка. Согласно результатам исследования, российские регионы очень сильно отличаются в части доли просроченной задолженности по банковским кредитам населению. У пяти регионов доля просрочки превышает 7,5%, а в трех регионах она находится на уровне менее 2,5%. В целом медианное значение доли просроченной задолженности по кредитам населению на конец 2018 года равнялось 5,1%. Для сравнения в 2017 году этот показатель был на уровне – 7,0%, а в 2016 году – 7,9%. В части динамики просрочки регионы России показали практически синхронный результат. В целом у 83 регионов в 2018 году доля просроченной задолженности снизилась, и лишь в двух она выросла. При этом наибольшее снижение доли просрочки в 2018 году наблюдалось в Республике Ингушетия, где она за прошедший год уменьшилась на треть или на целых 8 процентных пункта.
Кроме того, заметное сокращение доли просроченной задолженности наблюдалось в Кемеровской и Омской областях, Краснодарском крае, Республике Бурятия и Республике Башкортостан. Двумя регионами с ростом доли просрочки стали: Республика Крым и Республика Северная Осетия – Алания. Лидерами по платежной дисциплине по банковским кредитам остаются Севастополь, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Республика Крым. Также очень хорошие результаты демонстрируют северные регионы и республики Приволжского федерального округа. Самая высокая доля просроченной задолженности, несмотря на ее существенное снижение, остается у Республики Ингушетия (15,9%).
Кроме того, высокая доля просрочки зафиксирована в следующих регионах: в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Бурятия, Республике Северная Осетия – Алания и Республике Адыгея. Что касается Самарской области то она заняла 64 место в рейтинге. Доля просроченной задолженности равна 5,7%, за год она снизилась на 2 процентных пункта.