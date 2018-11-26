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Если покупать доллары, то сейчас!
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26 ноября 2018, 09:01
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15
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В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»
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23 ноября 2018, 11:19
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Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности
В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.
На заседании …
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23 ноября 2018, 10:57
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В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
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22 ноября 2018, 05:09
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Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
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22 ноября 2018, 12:01
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В России могут обанкротиться до 20% застройщиков
До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине …
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21 ноября 2018, 11:47
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Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России
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21 ноября 2018, 10:25
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Эксперты рассказали, что будет с рублем
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7 ноября 2018, 10:53
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Когда нужно начинать скупать валюту?
Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения …
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22 октября 2018, 12:16
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ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара
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3 октября 2018, 11:02