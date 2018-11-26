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Материалы по теме:

Если покупать доллары, то сейчас!

Если покупать доллары, то сейчас!

В декабре курс доллара, по мнению многих федеральных аналитиков, будет расти. Это связано в первую очередь с тем, что банки накопили слишком мало свободной валюты ($1,5 млрд), чтобы заплатить по внешнему долгу в декабре, который составляет 8 млрд долларов. Значит, 
26 ноября 2018, 09:01
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК 
24 ноября 2018, 08:15
В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России стало на 21% больше злостных неплательщиков за «коммуналку»

В России с начала года сразу на 21 процент, до 29 тысяч человек, увеличилось число злостных неплательщиков за ЖКУ, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Речь идет о гражданах, не погасивших долг за коммуналку по решению суда. Их общая задолженность на 
23 ноября 2018, 11:19
Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

Депутаты Самарской губдумы предложили увеличить финансирование сферы промышленности

В начале декабря депутаты Самарской губернской думы будут принимать во втором, окончательном чтении, бюджет региона. Сейчас парламентарии занимаются распределением денег по конкретным статьям. В четверг главный финансовый документ области обсуждался на комитете по промышленности, предпринимательству и торговле.

На заседании 
23 ноября 2018, 10:57
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

В России могут обанкротиться до 20% застройщиков

До 20% застройщиков в ближайшее время могут обанкротиться. К таким выводам пришли эксперты "Центра конъюнктурных исследований" Высшей школы экономики в своём ежеквартальном докладе. Строительная отрасль испытывает серьёзные сложности и остаётся одной из самых проблемных. Улучшение положения девелоперов прогнозируется к середине 
21 ноября 2018, 11:47
Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Эксперты рассказали, введут ли акцизы на колбасу в России

Минимум на 30% могут вырасти цены на колбасу, сосиски и прочие подобные продукты в России уже к Новому году. Это произойдет в том случае, если кабмин одобрит инициативу представителей экспертного совета при правительстве о новом сборе на продукты переработки красного 
21 ноября 2018, 10:25
Эксперты рассказали, что будет с рублем

Эксперты рассказали, что будет с рублем

С 8 ноября российский минфин начнет закупать американскую валюту. В течение месяца ежедневно на это будет тратиться по 25 миллиардов рублей. В итоге уйдет рекордная сумма: почти 526 миллирдов. Для сравнения, в октябре на доллары потратили 475 миллиардов рублей, а 
7 ноября 2018, 10:53
Когда нужно начинать скупать валюту?

Когда нужно начинать скупать валюту?

Российский рубль сегодня незначительно, но укрепляется. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 22 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. Евро — 75 рублей 32 копейки. Это на 50 копеек ниже закрытия предшествующей недели. Ослабление американской валюты происходит на фоне снижения 

22 октября 2018, 12:16
ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

ВЦИОМ выяснил, что думают россияне о колебаниях курса доллара

66% жителей страны хранит сбережения в рублях.
3 октября 2018, 11:02
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