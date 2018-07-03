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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном

3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном

1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со 
3 июля 2018, 09:44
4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани

4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани

25 июня ЧП произошло в Сызрани. Около 16:00 с балкона дома №8 по улице Студенческой выпал 4-летний ребенок. К счастью, малыш остался жив. На место прибыли спасатели и медики.

«Однако, мать ребенка, (не исключено, что от шока) вела себя 
26 июня 2018, 08:13
Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре

24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».

Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. 

21 июня 2018, 02:51
Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти

В поле зрения судебных органов попала жительница Тольятти. На ее попечении находятся 11-летняя девочка и 3-летний мальчик. Дети тяжело заболели. Однако мать не посчитала нужным обращаться к врачам. Он решила лечить детишек дома народными средствами, опасаясь, что от рекомендаций медиков 

20 июня 2018, 02:13
Приложение WeChat заменит китайцам удостоверение личности

Приложение WeChat заменит китайцам удостоверение личности

В Китае намерены посредством мессенджера WeChat создать электронные удостоверения личности. Они станут альтернативой простому бумажному паспорту.
Пока эксперимент пройдет в одной провинции. Любой гражданин может прийти в полицию и зарегистрироваться в системе. Электронные удостоверения пригодны для получения госуслуг. При помощи 

28 декабря 2017, 01:09
Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта

Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта

Сбербанк уже в текущем году собирается запустить пилотный проект, в рамках которого работники финансово-кредитной организации станут выполнять функции сотрудников МФЦ. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на руководителя управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрея Шарова.
По его словам, эксперимент 

5 сентября 2017, 10:08
Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой

В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
По его словам, разработка таких документов ведется уже 

17 августа 2017, 05:23
Гендиректор крупнейшей сети российских кинотеатров пожаловался на самый слабый уик-энд за несколько лет

Гендиректор крупнейшей сети российских кинотеатров пожаловался на самый слабый уик-энд за несколько лет

Руководитель одной из крупнейших сетей кинотеатров в стране пожаловался на самый слабый по посещению и кассовым сборам уик-энд за последние несколько лет. Причину таких провальных выходных он видит якобы в  запуске в кинопрокат отечественной картины "Время первых". Запуск этого фильма 

10 апреля 2017, 04:33
Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам

Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
Руководитель министерства отметил, что 

27 марта 2017, 01:22
Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами

Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами

Испанские ученые собираются создать технологию, которая даст возможность не только смотреть эротику и порно в кинотеатрах, но и принимать активное участие в действии. О своих планах сотрудники Университета Валенсии рассказали на лондонской конференции «Любовь и секс с роботами».
В кинозалах 

22 декабря 2016, 10:14
В июле россияне стали реже ходить в кино

В июле россияне стали реже ходить в кино

В России снизилась посещаемость в кинотеатрах страны. В июле она оказалось самой низкой за 5 лет.

Аналитики Movie research зафиксировали в прошлом месяце самую низкую посещаемость в кинотеатрах России за последнюю пятилетку – с 2012 года.  Залы посетило 14 миллионов 500 

17 августа 2016, 02:23
В кинотеатры России придется ходить с паспортом

В кинотеатры России придется ходить с паспортом

Вскоре в кинотеатрах России могут начать требовать паспорт при покупке билетов. Министерство культуры предлагает отменить обязательную маркировку информационной продукции для детей. Ведомство разработало законопроект, по которому производитель и распространитель видеоконтента должен помечать только фильмы категории «18+». Маркировки «6+», «12+» и 
19 ноября 2015, 11:50
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