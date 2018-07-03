В России снизилась посещаемость в кинотеатрах страны. В июле она оказалось самой низкой за 5 лет.

Аналитики Movie research зафиксировали в прошлом месяце самую низкую посещаемость в кинотеатрах России за последнюю пятилетку – с 2012 года. Залы посетило 14 миллионов 500 …