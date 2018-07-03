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3-летняя девочка утонула на пляже в Гранном
1 июля в Самарской области произошла трагедия на воде. 11-летняя девочка со своей трехлетней сестрой пошла на пляж в поселке Граннный. Во время купания младший ребенок на какое-то время остался без присмотра и утонул. Об этом сообщает 63.ru со …
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3 июля 2018, 09:44
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4-летний мальчик выпал с балкона в Сызрани
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26 июня 2018, 08:13
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Фестиваль воздушных змеев пройдет в Самаре
24 июня в Самаре состоится фестиваль воздушных змеев. Мероприятие пройдет на территории оздоровительно-образовательного центра «Арго». Фестиваль организован в рамках профильной технической смены «Юный техник».
Фестиваль воздушных змеев проходит ежегодно уже 10 лет подряд. В этот раз зрители увидят полеты 80 змеев. …
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21 июня 2018, 02:51
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Женщина не позволяла врачам лечить своих детей в Тольятти
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20 июня 2018, 02:13
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Приложение WeChat заменит китайцам удостоверение личности
В Китае намерены посредством мессенджера WeChat создать электронные удостоверения личности. Они станут альтернативой простому бумажному паспорту.
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28 декабря 2017, 01:09
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Не только вклады: Сбербанк начнет оформлять россиянам паспорта
Сбербанк уже в текущем году собирается запустить пилотный проект, в рамках которого работники финансово-кредитной организации станут выполнять функции сотрудников МФЦ. Об этом рассказали российские СМИ со ссылкой на руководителя управления развития малого бизнеса Сбербанка Андрея Шарова.
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5 сентября 2017, 10:08
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Гознак: Россиянам выдадут паспорта и водительские права с микросхемой
В России эксперты анализируют возможность введения внутренних паспортов и водительских прав, содержащих микросхему с биометрическими данными и электронной подписью гражданина. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на главу Гознака Аркадия Трачука.
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17 августа 2017, 05:23
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Гендиректор крупнейшей сети российских кинотеатров пожаловался на самый слабый уик-энд за несколько лет
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10 апреля 2017, 04:33
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Турция готова принимать россиян по внутренним паспортам
Турецкая сторона собирается обсудить с РФ правила пересечения своей границы россиянами без загранпаспортов. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на главу турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, который озвучил новую инициативу на встрече с представителями русской общины Антальи.
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27 марта 2017, 01:22
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Испанские ученые запускают виртуальные секс-кинотеатры с роботами
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22 декабря 2016, 10:14
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В июле россияне стали реже ходить в кино
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17 августа 2016, 02:23
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В кинотеатры России придется ходить с паспортом
Вскоре в кинотеатрах России могут начать требовать паспорт при покупке билетов. Министерство культуры предлагает отменить обязательную маркировку информационной продукции для детей. Ведомство разработало законопроект, по которому производитель и распространитель видеоконтента должен помечать только фильмы категории «18+». Маркировки «6+», «12+» и …
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19 ноября 2015, 11:50