Названа самая популярная в России автоновинка в 2016 году Компактный кроссовер Hyundai Creta признан экспертами самой продаваемой автоновинкой, появившейся на отечественном рынке в прошлом году. За весь 2016-й в Российской Федерации было реализовано 21 929 экземпляров этой модели.

Как отмечают в «Ассоциации европейского бизнеса», у дилеров этот автомобиль появился …