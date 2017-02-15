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Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

Стартовало производство хэтчбека Hyundai i30 нового поколения

На чешском заводе компании Hyundai началось серийное производство третьей генерации пятидверного хэтчбека i30, предназначенного для Европы. Помимо модели i30, с конвейера также сойдут хэтчбек ix20 и внедорожник Tucson. О старте продаж новинок от Hyundai в России пока не сообщается. 
Напомним, публичная премьера нового поколения 

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Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах

Новый универсал Hyundai i30 впервые замечен на тестах

Южнокорейский автоконцерн Hyundai приступил к дорожным тестам нового универсала i30, который будет презентован в 2017 году. Фотошпионы Motor1 запечатлели новинку и выложили изображения в Сеть. По предварительным данным, автомобиль Hyundai i30 получит приставку CW в названии. 

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Корейский автоконцерн Hyundai планирует выпустить два новых компактных кроссовера, а также оптимизировать весь модельный ряд своих автомобилей. О планах компании сообщил руководитель Hyundai Motor America Дэйв Жуковски на автосалоне в Лос-Анджелесе.
Выпуск новых моделей компания объясняет потребностями покупателей. В последнее 

22 ноября 2016, 12:30
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