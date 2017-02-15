В скором времени на российском автомобильном рынке появится очередная новинка. Речь идет о новом седане премиум-класса - Genesis G80.
Стандартная версия нового Genesis G80 подразумевает наличие четырехцилиндрового мотора с рабочим объемом 2,0 литра. Аналогичным двигателем оснащена модель Hyundai Sonata. Силовой агрегат будет иметь 2 вариации по производительности - 197 и 245 л.с.. В паре с двигателем станет функционировать АКПП. На выбор автолюбителям предложат версии с задним приводом и полным.
По прогнозам, Genesis G80 поступит в российскую дилерскую сеть ближе к весне 2017 года. На первых порах будут прибывать лишь модификации с 245-сильным двигателем и полным приводом. Информации по поводу стоимости новинки пока нет.
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