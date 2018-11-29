Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян … Стартовал период раннего бронирования летних заграничных туров. Не все страны пока выставили свои предложения, но выбрать уже есть из чего. Например, июньская неделя в Турции сейчас стоит 50 000 рублей на двоих - это отель 3 звезды, и 70 тысяч