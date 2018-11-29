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Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря
В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки …
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28 ноября 2018, 02:07
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Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян
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13 ноября 2018, 09:34
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год
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30 октября 2018, 11:38
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С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд
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27 сентября 2018, 11:59
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В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку
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25 сентября 2018, 08:24
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В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»
Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали …
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1 сентября 2018, 10:11
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В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27
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15 августа 2018, 10:26
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В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда
С четверга, 9 августа, в областной столице по техническим причинам приостановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда. Напомним, что на сайте Самарского речного пассажирского предприятия работает сервис, который позволяет дистанционно, минимум за день до отправления купить билеты на суда до …
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10 августа 2018, 12:19
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В Самаре изменилось расписание автобусов № 51
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24 июля 2018, 10:12
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29
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8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
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22 июня 2018, 04:14