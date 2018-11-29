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Материалы по теме:

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

Компанию, которая разработает концепцию туристического развития центра Самары, выберут 7 декабря

В Самаре разработают за 3 млн рублей концепцию туристического развития центра города, соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика, который выполнит научно-исследовательскую работу, ищет городской департамент культуры и молодёжной политики. Согласно техзаданию, речь идет о территории в границах стрелки 
28 ноября 2018, 02:07
Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Эксперты рассказали, насколько подорожает отдых в Турции для россиян

Стартовал период раннего бронирования летних заграничных туров. Не все страны пока выставили свои предложения, но выбрать уже есть из чего. Например, июньская неделя в Турции сейчас стоит 50 000 рублей на двоих - это отель 3 звезды, и 70 тысяч 
13 ноября 2018, 09:34
В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не спешат запасаться путевками на Новый год

Россияне не торопятся покупать туристические путевки на Новый год. Многие надеются на снижение цен из-за возможного укрепления рубля и открытие Египта, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России. В 2017-м граждане начали приобретать новогодние туры еще в сентябре, но в этом 
30 октября 2018, 11:38
С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд

С декабря между Самарой и Казанью будет курсировать скорый ночной поезд

С 9 декабря из Самары в столицу Татарстана Казань начнет ходить ежедневный скорый ночной поезд. Пассажиров будут перевозить в купейных, плацкартных и сидячих вагонах. Стоимость билетов будет начинаться от 750 рублей, а продажи их стартуют за 90 дней до даты 
27 сентября 2018, 11:59
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, на станции Яблочная пенсионер едва не погиб, попав под поезд. В половине десятого утра 81-летний житель областной столицы переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В этот момент ехала электричка, она задела пенсионера. Пострадавший был доставлен в 
25 сентября 2018, 08:24
В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

В Самаре прекращено дело о банкротстве «Пассажиравтотранс»

Региональный арбитражный суд прекратил банкротить самарского муниципального перевозчика «Пассажиравтотранс». Дело было возбуждено по иску частной компании «Волгратрансавто», которой МП задолжало около14 млн рублей. Как говорится в сообщении на сайте арбитража, решение о прекращении производства связано с тем, что долг передали 
1 сентября 2018, 10:11
В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

В Самаре могут изменить расписание автобусов № 27

Департамент транспорта областной столицы предложит перевозчику, который работает на маршруте № 27, изменить его расписание. Эта идея поступила от местных жителей, которые жалуются, что автобусы ходят крайне редко, интервалы между рейсами составляют до 30 минут. Напомним, что автобус № 27 
15 августа 2018, 10:26
В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда

В Самаре перестала работать онлайн-продажа билетов на скоростные суда

С четверга, 9 августа, в областной столице по техническим причинам приостановлена онлайн-продажа билетов на скоростные суда. Напомним, что на сайте Самарского речного пассажирского предприятия работает сервис, который позволяет дистанционно, минимум за день до отправления купить билеты на суда до 
10 августа 2018, 12:19
В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобусов № 51

В Самаре изменилось расписание автобуса № 51, который курсирует от Красной Глинки (от улицы Батайской) до станции метро «Кировская». По просьбам пассажиров он будет выезжать на маршрут раньше, новое расписание уже утвердили с перевозчиком. Первый рейс отправлялся в путь в 
24 июля 2018, 10:12
Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

 Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и 
17 июля 2018, 12:29
8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
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