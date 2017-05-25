В городе Минусинске Красноярского края накануне вечером был убит 42-летний главный редактор газеты "Тон-М" Дмитрий Попков. По информации отечественных агентств, в теле жертвы экспертами обнаружены пять пуль.
Сообщение о смерти журналиста подтвердили и представители региональной полиции. В дежурную часть поступило сообщение, что местный житель слышал хлопки, похожие на выстрелы. Труп находился в помещении бани во дворе частного дома.
Как отмечают правоохранители, в настоящее время рассматриваются разные версии произошедшего, включая и те, что связаны с профессиональной деятельностью редактора. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
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