Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.

Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». …