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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

Шпалы не прихватили: Три самарца украли рельсы от дома на проспекте Карла Маркса

В Самаре местный житель обратился к правоохранителям с заявлением о краже рельсов от дома на проспекте Карла Маркса. Компания, которой принадлежало пропавшее имущество, оценила причиненный ущерб в 20 тысяч рублей.
Через некоторое время на улице Революционной инспекторы остановили микроавтобус «Луидор». 

24 мая 2017, 01:01
В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

В Самаре женщина пыталась украсть товары на 52 тысячи рублей

Самарским силовикам поступила информация, что в одном из городских торговых центров сработала "тревожная кнопка". Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что одна гражданка пыталась украсть из магазина товары.
По версии сотрудников, женщина пыталась вынести продукты питания, постельное белье и посуду 

23 мая 2017, 12:25
В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты

В Самарской области рецидивист сжег приятеля на конфорке газовой плиты

Преступление было совершено вечером 13 мая в квартире одного из домов по улице Центральной в поселке Полянский Большечерниговского района.
 
Местный житель с серьезными ожогами постучался к соседям и попросил вызвать врачей. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в больницу, по пути 

22 мая 2017, 10:40
В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

В Чапаевске мужчина забил до смерти гантелей собственную дочь

Вынесен приговор 63-летнему местному жителю.
 
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».
 
По версии следствия, 5 сентября 2016 года мужчина напился и поругался с 41-летней 

22 мая 2017, 09:50
В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

В Самаре молодая семейная пара убивала пенсионера топором, ножом и черенком от лопаты

Ночью в самарский отдел полиции № 8 поступило сообщение о том, что во дворе одного из домов в поселке Береза обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Полицейские выяснили, что погибшим является местный 60-летний житель. Он нигде не работает и 
21 мая 2017, 02:57
Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Дело об убийстве жены начальника отрадненской полиции и покушении на него рассмотрит военный суд

Сегодня об этом сообщает генпрокуратура РФ. Это связано с тем, что один из обвиняемых Андрей Пермяков - военнослужащий. Напомним, преступление произошло в декабре прошлого года в поселке Смышляевка. Согласно материалам дела, Виталий Яранкин, Андрей Пермяков, Даниил Елтышев и Эрнст Яцуненко встретили 

19 мая 2017, 06:34
В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

В Мексике три бандита ограбили автобус, полный полицейских

Трое преступников с оружием ограбили полицейских города Акапулько. Стражи порядка ехали на туристическом автобусе в мексиканскую столицу, чтобы провести там выходные.
У транспортного средства в пути произошла поломка. Ей воспользовались притаившиеся в ожидании жертвы рядом с дорогой бандиты. Ни у 

19 мая 2017, 11:32
Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

Житель ХМАО сжег более миллиона рублей при попытке ограбить банкомат

41-летний злоумышленник, имевший большие материальные проблемы, задумал совершить преступление при помощи газорезательного оборудования.
16 мая 2017, 05:32
Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки

Газета The Telegraph составила рейтинг лучших поп-певиц в истории современной музыки

На вершине списка ожидаемо оказалась Мадонна. Эскперты посчитали ее вклад в развитие поп-культуры самым весомым. Новаторские идеи певицы были оценены даже выше, чем ее вокальные и сочинительские данные.

"Серебро" досталось бабушке рока Тине Тернер. По мнению The Telegraph, Тернер 
13 августа 2015, 05:00
Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»

Новости блогов: в Сызрани неизвестные устроили погром в представительстве газеты «Хронограф»

Блогер Илья Круговой рассказал, что в Сызрани "неизвестные крепкие ребята устроили погром в местном представительстве тольяттинской газеты "Хронограф". "Кому-то сызранские журналисты наступили нехило на пятки. Проникнув в здание, мужчины вышибли дверь в редакцию и стали там все громить. По некоторым 

30 января 2015, 05:43
Навальный остался без газеты

Навальный остался без газеты

Заявка о регистрации средства массовой информации общественно-политической тематики - газеты «Популярная политика» тиражом 1 млн экземпляров - была подана в Роскомнадзор 25 февраля, сообщают "Ведомости". Вчера истек срок, отпущенный на регистрацию СМИ, и Роскомнадзор должен был либо удовлетворить заявку, либо отказать. 

26 марта 2014, 10:27
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