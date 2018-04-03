В мае россиян ждут длинные выходные. В какие именно дни страна будет отдыхать, сегодня напомнил Роструд. В первую неделю месяца всего два рабочих дня - 3 и 4 мая - это четверг и пятница. Зато накануне, 28 апреля, суббота будет рабочей. При этом в связи с празднованием Дня Победы выходной предусмотрен только один - 9 мая. В этом году он выпадает на среду.
Дополнительные свободные дни всех ждут в июне. В честь Дня России праздничными будут три дня с воскресенья 10 -го по вторник 12-го включительно.
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Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка
Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.
Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 …
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Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?
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3 ноября 2017, 10:21
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Россияне запутались в праздниках
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На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей
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Для россиян предлагают установить дополнительный оплачиваемый выходной за участие в голосовании на выборах. Соответствующая поправка в Трудовой кодекс рассматривают в Госдуме. По мнению депутатов, это простимулирует граждан к походу на избирательный участок, а результаты покажут более четкую картину политических предпочтений. …
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5 июня 2013, 09:50
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В мае молнии наблюдались по Самарской области от 3 до 7 раз
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Работодатели не любят праздников
Продуктивна ли работа компаний между праздниками? Большинство работодателей жалуются на майские, но есть те, кто их и не замечает, отмечают "Ведомости".
В том, что промежуток между праздничными днями – непродуктивное время, убеждено подавляющее большинство работодателей (81%), принявших участие в опросе исследовательского …
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7 мая 2013, 09:42