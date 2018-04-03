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Материалы по теме:

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние праздники в Самарской области обошлись без массовых нарушений общественного порядка

Новогодние каникулы прошли без чрезвычайных происшествий и массовых нарушений общественного порядка. За тем, чтобы жители региона могли отдыхать, не беспокоясь за свою безопасность, следили 2 тысячи человек.

Но без отдельных правонарушений все равно не обошлось. За минувшие праздники были зарегистрированы 282 

9 января 2018, 06:50
Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

Новогодняя афиша Самары: куда сходить в праздники?

В Самаре на новогодние каникулы, которые в этот раз продлятся с 30 декабря по 8 января, запланировано более 2 тысяч праздничных мероприятий. Основные гулянья развернутся на площади имени Куйбышева. Там будут выступать музыкальные коллективы, а в саму новогоднюю ночь прогремит 
29 декабря 2017, 04:35
Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

Сегодня счастливые самарцы будут работать на час меньше

В пятницу, 3 ноября, рабочий день будет сокращен на 1 час, так как сегодня предпраздничный день. А потом самарцы отдохнут целых три дня подряд. Это связано с тем, что праздник – День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпадает на 
3 ноября 2017, 10:21
Россияне запутались в праздниках

Россияне запутались в праздниках

Россияне окончательно запутались в праздниках, они до сих пор не могут разделить 4 и 7 ноября. К такому выводу пришли в «Левада-центре». Так, о Дне народного единства, который отмечается в стране 4 ноября, знают всего 53% сограждан. При этом 5% 

3 ноября 2017, 09:09
На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей

Власти российской столицы намерены потратить 196 миллионов рублей на разгон облаков  4 и 7 ноября. Об этом рассказывает «Интерфакс». От непогоды Москву будут защищать до десяти воздушных судов Ан‐12, Як‐42 и Ан‐26.
В целях борьбы с тучами и ливнем планируется 

2 ноября 2017, 09:16
Ура, отдохнем! Появился график праздников и выходных в 2018 году

Ура, отдохнем! Появился график праздников и выходных в 2018 году

Федеральное Министерство труда предложило к обсуждению предварительный график выходных и праздничных дней в 2018 году.  
Каникулы на 8 марта и 1 мая продлят - за счет 6 и 7 января: в следующем году эти даты пришлись на субботу и 
21 июня 2017, 10:00
Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

Погода на вторые праздничные майские выходные преподнесет самарцам неприятный сюрприз. К субботе в городе похолодает до пяти градусов - это ночью. Днем воздух будет прогреваться до 11-14. При этом все четыре дня, когда вся страна официально отдыхает, в областной столице 

3 мая 2017, 02:29
В России хотят ввести выходной за участие в выборах

В России хотят ввести выходной за участие в выборах

Для россиян предлагают установить дополнительный оплачиваемый выходной за участие в голосовании на выборах. Соответствующая поправка в Трудовой кодекс рассматривают в Госдуме. По мнению депутатов, это простимулирует граждан к походу на избирательный участок, а результаты покажут более четкую картину политических предпочтений. 
27 августа 2015, 04:53
Ключевые тренды рынка труда в мае 2013 года

Ключевые тренды рынка труда в мае 2013 года

Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.ru представляет новые результаты исследования рынка труда.

Несмотря на перерыв в работе в период майских праздников, рекрутинговая активность работодателей не снизилась. Количество вакансий в мае осталось на уровне предыдущего месяца (напомним, что в апреле был зафиксирован значительный 

5 июня 2013, 09:50
В мае молнии наблюдались по Самарской области от 3 до 7 раз

В мае молнии наблюдались по Самарской области от 3 до 7 раз

Май оправдал свою репутацию грозового периода. Молнии наблюдались по всей области от 3 до 7 раз. В Большой Глушице и Клявлино таких случаев было 9. Ветер в эти моменты достигал 20-ти метров в секунду, рассказала Людмила Анурова, директор Самарского Гидрометцентра. 

4 июня 2013, 03:37
Работодатели не любят праздников

Работодатели не любят праздников

Продуктивна ли работа компаний между праздниками? Большинство работодателей жалуются на майские, но есть те, кто их и не замечает, отмечают "Ведомости".

В том, что промежуток между праздничными днями – непродуктивное время, убеждено подавляющее большинство работодателей (81%), принявших участие в опросе исследовательского 

7 мая 2013, 09:42
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