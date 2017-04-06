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В Петербурге в результате взрыва рухнула стена многоэтажки, есть видео
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6 апреля 2017, 04:57
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В петербургской девятиэтажке нашли бомбу
В четверг, 6 апреля, в многоквартирном жилом доме в Санкт-Петербурге было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, передает ТАСС. По словам чиновника, бомба обезврежена, угрозы уже нет. Из здания эвакуировали жильцов двух …
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6 апреля 2017, 01:16
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В Самаре эвакуировали жильцов многоквартирного дома на Каховской
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5 апреля 2017, 09:43
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В СК назвали имя исполнителя теракта в Петербурге
Установлена личность мужчины, устроившего взрыв в Санкт-Петербурге. Предполагаемый смертник - Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения, сообщила пресс-служба Следственного комитета России во вторник, 4 апреля. Версию подтверждают результаты генетической экспертизы и видео, записанное с помощью камер наблюдения. 3 апреля примерно …
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4 апреля 2017, 05:57
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Самарские журналисты чудом не оказались в эпицентре взрыва в Петербурге
Самарская делегация, отправившаяся в Санкт-Петербург, для участия в медиафоруме «Правда и Справедливость», 3 апреля чудом не оказалась в эпицентре взрыва. Журналист ТРК «ТЕРРА» Светлана Бессольцева, которая стала лауреатом федерального конкурса ОНФ и была одной из участниц форума, рассказала, что в …
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4 апреля 2017, 04:02
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самаре
Главное управление МЧС России по Самарской области распространило сообщение о сильном ветре и гололеде на территории региона. Ведомство приводит прогноз Приволжского УГМС на понедельник, 3 апреля. «Сохранится облачная погода, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в …
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3 апреля 2017, 09:32
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Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года
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29 марта 2017, 10:49
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МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Самаре
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29 марта 2017, 05:07
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Обрушенный фасад дома на Кирова в Самаре восстановят до конца лета
ЧП в Самаре, на проспекте Кирова. В многоквартирном жилом доме под номером 201 рядом с одним из подъездов рухнула часть стены. Облицовка фасада высотой в два этажа обвалилась сегодня в 3 часа утра. Разбуженные грохотом жильцы дома выбежали на …
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29 июня 2016, 05:18
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В Самаре на Кирова ночью обрушилась стена жилого дома
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29 июня 2016, 11:13
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В Самаре проводится проверка по факту обрушения стены общежития СамГТУ
Прокуратура Октябрьского района Самары начала проверку по факту частичного обрушения фасада здания общежития Самарского государственного технического университета на ул. Ново-Садовой, 12. Инцидент произошел в воскресенье, 12 января 2014 года. Обрушение не причинило вреда жизни или здоровью граждан, сообщается на сайте …
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15 января 2014, 11:00