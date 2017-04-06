Кого в Самаре может затопить в паводок 2017 года Представители самарской мэрии и МЧС рассказали о том, какие территории находятся под угрозой затопления в 2017 году. В Самаре традиционно это участки в Куйбышевском и Красноглинском районах. Всего во время паводка от наводнения могут пострадать 75 населенных пунктов в 16 …