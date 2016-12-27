Российский Центр по проведению специальных операций особого риска МЧС оснастят уникальным робототехническим комплексом, способным полностью заменить людей, если на атомной станции или химическом предприятии случится авария. Об этом информируют «Известия».
Данная разработка сделана в Центральном НИИ роботехники. Устройство может поднимать разные грузы массой до 10 килограмм. На нем установлен особый прибор видеонаблюдения телегаммавизор, с помощью которого можно прямо на экране рассмотреть, на каких участках есть радиация.
Новое изобретение полностью работает автономно. Оно имеет дополнительную катушку, посредством которой можно вести управление даже при полностью разряженных аккумуляторах.
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