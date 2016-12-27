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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Материалы по теме:

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

В Самаре из центра «Скала Холл» эвакуировали 70 человек

Во вторник, 27 декабря, из офисного центра «Скала Холл» было эвакуировано 70 человек из-за задымления, сообщает 63.ru. Опубликованы фотографии с места происшествия.

Примерно в 8:30 сотрудники организаций, расположенных в «Скале», почувствовали запах горения, однако пламени не видели. По 
27 декабря 2016, 09:26
Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами

Ученые NASA представили план захвата Солнечной системы роботами

Американские ученые из центра Кеннеди NASA создали программу, описывающую эволюцию роботов и захват ими всей Солнечной системы. При этом вся техника станет работать в автоматическом режиме. В ближайшие 20 лет нужно будет оправить около 12 тонн оборудования на Луну. Именно 

22 декабря 2016, 10:47
Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Формы для тротуарной плитки сгорели на Красноглинском шоссе в Самаре

Во вторник, 13 декабря, в Самаре произошел пожар в ангаре, расположенном на 41 километре Красноглинского шоссе (Красноглинский район). Горели полимерные формы для изготовления тротуарной плитки. Площадь пожара составила 15 квадратрых метров.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12 часов 59 

14 декабря 2016, 07:25
В России разработали систему подводной навигации‍

В России разработали систему подводной навигации‍

Петербургская компания «Океанприбор» разработала уникальное устройство «Позиционер» для навигации и связи в подводных глубинах. Система, которую уже называют подводным ГЛОНАСС, будет развернута на дне российского арктического шельфа близ газодобывающей платформы «Приразломная». 

«Позиционер» может совершенно автономно функционировать на глубине в несколько километров. Система даст возможность 

8 декабря 2016, 11:12
Подводные роботы для освоения Арктики появятся через два года

Подводные роботы для освоения Арктики появятся через два года

Российские ученые к 2018 году представят прототипы подводных роботов для освоения Арктики. Об этом рассказал представитель Фонда перспективных исследований Виктор Литвиненко.
Проект дальнейшего исследования Арктики подразумевает применение автономных беспилотных роботизированных комплексов. В 2017 году работники Фонда перспективных исследований закончат аванпроектирование 

6 декабря 2016, 04:53
В Самаре прошел фестиваль мобильных роботов

В Самаре прошел фестиваль мобильных роботов "Техномир-2016"

В каждой из семи номинаций школьники представили тех роботов, которых сделали и запрограммировали сами. Сконструированные ими машины шагали по прямой, сортировали кубики и банки по цветам, забрасывали мяч в ворота.
Всего в городском фестивале мобильных роботов "Техномир-2016" приняли участие 120 

5 декабря 2016, 05:52
Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

Зубчаниновка осталась без воды из-за коммунальной аварии 23 ноября

В Самаре в среду, 23 ноября, приостановлено водоснабжение поселка Зубчаниновка. Это потребовалась для проведения ремонтных работ на водоводе в Кировском районе. На перекрестке улиц Свободы и Алма-Атинской прорвало трубу. Сообщение о коммунальной аварии поступило в МЧС в 12 часов 40 

23 ноября 2016, 03:04
В Тольятти 33 пожарных выехали тушить горящее дизельное топливо

В Тольятти 33 пожарных выехали тушить горящее дизельное топливо

Во вторник, 22 ноября, в Комсомольском районе Тольятти произошел пожар на одном из предприятий. По данным МЧС, загорелось дизельное топливо. К месту ЧП направили десять пожарных машин.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС около 10 часов утра. Возгорание произошло в цеху 

23 ноября 2016, 09:11
Российские учёные открыли наночастицы, защищающие организм от радиации

Российские учёные открыли наночастицы, защищающие организм от радиации

Российские ученые заявили об открытии наночастиц, которые могут защитить организм лабораторных грызунов от смертельной дозы радиации. Как говорит представитель РАН Антон Попов, состоящие из оксида церия (СеО2) частицы, могут влиять на отдельные процессы, связанные с восстановлением ДНК клетки.
Ученый поясняет: 

8 ноября 2016, 05:32
На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода

На ядерном реакторе в Норвегии произошла утечка радиоактивного йода

По обнародованным сегодня сведениям агентства Reuters, в Норвегии в ядерном реакторе произошла утечка радиоактивного йода. Эту информацию эксперты распространили со ссылкой на представителей органов по защите от радиоактивного излучения.
Как отмечают источники, в настоящее время основной целью специалисты считают недопущение 

25 октября 2016, 03:12
Биологи нашли в Чернобыле новую опасность

Биологи нашли в Чернобыле новую опасность

В свое время эта масштабная катастрофа, о которой сегодня знает весь мир, нанесла огромный вред населению многих регионов Украины, России, Белоруссии. И вот сегодня, по прошествии ровно трех десятилетий с тех трагических дней, заокеанские биологи из Университета Южной Каролины пришли 

26 мая 2016, 11:48
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