Петербургская компания «Океанприбор» разработала уникальное устройство «Позиционер» для навигации и связи в подводных глубинах. Система, которую уже называют подводным ГЛОНАСС, будет развернута на дне российского арктического шельфа близ газодобывающей платформы «Приразломная».

«Позиционер» может совершенно автономно функционировать на глубине в несколько километров. Система даст возможность …