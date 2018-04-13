8
57
43
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 12 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва

В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец 
13 апреля 2018, 03:11
Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары

В Самаре на улице Буянова упавшая с крыши дома глыба льда пробила «лобовуху» автомобиля Mitsubishi. Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, передает 
4 апреля 2018, 10:01
Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары

В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл 
4 апреля 2018, 07:16
9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти

В ночь на вторник, 3 апреля в Тольятти сгорела машина. Пожар начался в Автозаводском районе на Ленинском проспекте примерно в 03:26. На его тушение выезжали 9 пожарных и 2 автоцистерны. С огнем специалистам удалось справиться в 03:32.

Причины происшествия, а также 

3 апреля 2018, 12:17
Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике

Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст 
19 февраля 2018, 11:59
Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов

Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, 
26 января 2018, 09:55
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

На северо-востоке Мексики местные жители наблюдали редкое природное явление. Вместе с дождем с неба падали небольшие рыбки, рассказывает The Washington Post.
По свидетельству очевидцев, «рыбный дождь» был в районе Ломас-де-Росалес. Отмечается, что такое возможно при расположении туч над водоемами с 

28 сентября 2017, 10:08
Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
Тоннель был сооружен со знанием дела, на глубину вела прочная лестница. 

28 августа 2017, 05:17
Сорвать куш: В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн

Сорвать куш: В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн

В Соединенных Штатах был разыгран рекордный джекпот лотереи Powerball в $758 млн. Об этом сообщает ABC News.
Один выигрышный билет был куплен в Массачусетсе. Выпала комбинация: 6, 7, 16, 23, 26 и 4. Как отмечается, вероятность угадать все шесть цифр 

24 августа 2017, 10:29
Сорвал куш: Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов по билету за 100 рублей

Сорвал куш: Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов по билету за 100 рублей

Мужчине из Новосибирска достался суперприз лотереи "Гослото "4 из 20". Как сообщают российские СМИ, выигрыш составил 300 миллионов рублей.
Житель Сибири купил билет онлайн, отдав за него 100 рублей. В истории именно этой лотереи такая большая сумма разыгрывалась впервые.
Впрочем, 

30 мая 2017, 10:05
Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты

Жители России на приобретение лотерейных билетов стали расходовать в 2 раза больше средств из семейного бюджета. Как сообщают отечественные агентства, только отделения «Почты России» в прошлом году реализовали на 46% больше билетов, чем по итогам предыдущих лет.
Специалисты решили определить 

22 марта 2017, 05:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх