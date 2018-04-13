Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл … В Самаре полицейские раскрыли кражу автомобиля. Похищенную иномарку за 2,5 миллиона рублей нашли в одном из дворов Самары. Задержан подозреваемый в хищении – 25-летний житель Самары. По версии силовиков, он украл