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Самарец снял на видео горящий Land Rover в проезде Митерёва
В Самаре в ночь на пятницу, 13 апреля, в проезде Митерёва загорелся автомобиль Land Rover. Пожар снял на видео местный житель – подписчик нашего паблика «Территория ТЕРРЫ. Новости Самары». Видно, что огонь полностью охватил внедорожник. Приехала пожарная машина. Очевидец …
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13 апреля 2018, 03:11
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Глыба льда пробила «лобовуху» Mitsubishi в центре Самары
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4 апреля 2018, 10:01
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Автомобиль своего бывшего работодателя украл парень из Самары
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4 апреля 2018, 07:16
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9 пожарных тушили горящий автомобиль в Тольятти
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3 апреля 2018, 12:17
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Город пирамид размером с Манхэттен обнаружили в Мексике
Ученые из США сделали большое археологическое открытие. Специалисты обнаружили в мексиканских джунглях древний город пирамид Ангамуко. Он занимает площадь в 26 квадратных километров, что сопоставимо с размерами острова Манхэттен. На его территории находятся более 40 000 фундаментов древних построек. Возраст …
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19 февраля 2018, 11:59
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Турок выиграл в лотерею более 11 миллионов долларов
Житель турецкой провинции Эрзинджан в одночасье стал миллионером. Он выиграл в национальную лотерею 11,4 миллиона долларов или 42,5 миллиона турецких лир по актуальному курсу, сообщает ТАСС. Баловень судьбы смог угадать все выпавшие номера, коими стали 5, 12, 15, 17, …
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26 января 2018, 09:55
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Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной
Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
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14 ноября 2017, 09:48
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Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб
На северо-востоке Мексики местные жители наблюдали редкое природное явление. Вместе с дождем с неба падали небольшие рыбки, рассказывает The Washington Post.
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28 сентября 2017, 10:08
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Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США
Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
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28 августа 2017, 05:17
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Сорвать куш: В США разыграли рекордный джекпот в $758 млн
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24 августа 2017, 10:29
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Сорвал куш: Новосибирец выиграл в лотерею 300 миллионов по билету за 100 рублей
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30 мая 2017, 10:05
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Россияне стали в два раза больше тратить на лотерейные билеты
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22 марта 2017, 05:26