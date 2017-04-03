11
28
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d8888b.   888888888              .d8888b.    d888              Y88b   d88P 
 d88P  Y88b  888                   d88P  Y88b  d8888               Y88b d88P  
 888    888  888                          888    888                Y88o88P   
 888         8888888b.    .d8888b       .d88P    888     8888b.      Y888P    
 888              "Y88b  d88P"      .od888P"     888        "88b      888     
 888    888         888  888       d88P"         888    .d888888      888     
 Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b.     888"          888    888  888      888     
  "Y8888P"    "Y8888P"    "Y8888P  888888888   8888888  "Y888888      888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самарском метрополитене усилены меры безопасности после взрыва в Петербурге

В Самарском метрополитене усилены меры безопасности после взрыва в Петербурге

Трагические новости из Санкт-Петербурга. В понедельник, 3 апреля, примерно в 14:40 в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошёл взрыв неустановленного устройства. Известно, что 10 человек погибли на месте. Около 50 ранены. Следственным комитетом 
3 апреля 2017, 06:06
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
Как уже сообщала «ТЕРРА», взрывы на полигоне 

16 февраля 2017, 09:49
Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе

Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе

Жюри конкурса World Travel Awards Europe назвало Санкт-Петербург лучшим городом в Европе второй год подряд. Информация об этом содержится на сайте премии.
Торжественное награждение провели на Сардинии. Статуэтку получил руководитель комитета по развитию туризма Северной столицы Андрей Мушкарев.
Право называться 

5 сентября 2016, 05:07
В России день полиции будут отмечать 5 июня вместо 10 ноября

В России день полиции будут отмечать 5 июня вместо 10 ноября

25 мая - или 5 июня по "новому стилю" - 1718 года указом Петра Первого была учреждена должность Санкт-Петербургского ‎генерал-полицмейстера, а также издано руководство, в котором была сформулирована программа деятельности полиции. 
5 августа 2016, 12:02
В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил

В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил

Погост занимает территорию в 70 га и является крупнейшим в северной столице. Хоронить людей там начали ещё при Петре Первом.
Сотрудники полиции установили, что осквернению подверглись только частные могилы. Некоторые из них пострадали достаточно сильно. Возбуждается дело по статье "Надругательство 

27 июня 2016, 12:09
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Самаре ликвидирован

Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Самаре ликвидирован

На пожаре, который случился вчера вечером в Советском районе Самары, побывала съемочная группа телерадиокомпании "ТЕРРА". По данным МЧС, горело здание по адресу: Гаражный проезд, 2. Это в районе ТЦ «Ди:Порт». Были слышны взрывы. Установлено, что горел склад с ГСМ. Жертв, к 
2 июня 2016, 09:19
В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие

Сегодня, 22 марта, весь мир был потрясен серией взрывов в Бельгии. Два из них случились в аэропорту Брюсселя. Сообщается, что бомбу привел в действие террорист-смертник.  

Ещё три взрыва прогремело в метро. По последним данным, погибло более 20 человек, 
22 марта 2016, 02:47
«Тольяттикаучук»: завод приостановил работу после взрыва и пожара

«Тольяттикаучук»: завод приостановил работу после взрыва и пожара

На предприятии «Тольяттикаучук» сообщили о временной приостановке работы предприятия из-за ночного ЧП.

В пресс-службе завода предоставили следующую информацию. В понедельник, 14 сентября, в 3 часа 42 минуты по московскому времени произошел хлопок в операторной факельного хозяйства, которая расположена вне 
14 сентября 2015, 02:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна