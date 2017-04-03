|
В Самарском метрополитене усилены меры безопасности после взрыва в Петербурге
Трагические новости из Санкт-Петербурга. В понедельник, 3 апреля, примерно в 14:40 в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» произошёл взрыв неустановленного устройства. Известно, что 10 человек погибли на месте. Около 50 ранены. Следственным комитетом …
|
3 апреля 2017, 06:06
|
В Самарской области снят режим ЧС, введенный после взрывов 2013 года
Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Самарской области летом 2013 года после взрывов на полигоне боеприпасов под Чапаевком, отменен. Губернатором Николаем Меркушкиным подписано соответствующее постановление. Причина – полная ликвидация последствий ЧС, указано в документе.
|
16 февраля 2017, 09:49
|
Петербург признали лучшим туристическим направлением в Европе
Жюри конкурса World Travel Awards Europe назвало Санкт-Петербург лучшим городом в Европе второй год подряд. Информация об этом содержится на сайте премии.
|
5 сентября 2016, 05:07
|
В России день полиции будут отмечать 5 июня вместо 10 ноября
|
5 августа 2016, 12:02
|
В Санкт-Петербурге неизвестные вандалы раскопали 20 могил
Погост занимает территорию в 70 га и является крупнейшим в северной столице. Хоронить людей там начали ещё при Петре Первом.
|
27 июня 2016, 12:09
|
Пожар на складе с горюче-смазочными материалами в Самаре ликвидирован
|
2 июня 2016, 09:19
|
В Брюсселе произошла серия взрывов, есть погибшие
|
22 марта 2016, 02:47
|
«Тольяттикаучук»: завод приостановил работу после взрыва и пожара
На предприятии «Тольяттикаучук» сообщили о временной приостановке работы предприятия из-за ночного ЧП.
В пресс-службе завода предоставили следующую информацию. В понедельник, 14 сентября, в 3 часа 42 минуты по московскому времени произошел хлопок в операторной факельного хозяйства, которая расположена вне …
|
14 сентября 2015, 02:26