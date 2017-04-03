В Самарском метрополитене усилены меры безопасности после взрыва в Петербурге произошёл взрыв неустановленного устройства. Известно, что 10 человек погибли на месте. Около 50 ранены. Следственным комитетом … Трагические новости из Санкт-Петербурга. В понедельник, 3 апреля, примерно в 14:40 в вагоне метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь»взрыв неустановленного устройства. Известно, что 10 человек погибли на месте. Около 50 ранены. Следственным комитетом