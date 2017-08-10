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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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Подорожание медикаментов в России превысило темпы инфляции в 3 раза

Розничная стоимость лекарств, которые не входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в аптеках РФ была увеличена на 7,6% с января этого года, пишут “Известия”.

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В Самаре может подорожать новое жилье

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Ученые рассказали, сколько фруктов в день спасут от депрессии

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6 июня 2017, 05:09
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Туманные перспективы: Когда вернутся докризисные доходы?

Министерство экономического развития сделало очередной, неутешительный для россиян, прогноз. Чиновники считают, что упавшие  доходы населения  вернутся на докризисный  уровень только в 2022 году, а пенсии начнут расти и вовсе не раньше, чем через 18 лет.
В расчетах заложена индексация выплат  

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В Самарской области дорожает салат

В Самарской области дорожает салат

В Самарской области снова выросли цены на овощи. Их подорожание наблюдается уже несколько недель. Об этом говорится в отчете Самарастата по итогам еженедельного мониторинга стоимости продуктов. Так, со 2 по 10 мая, по данным службы статистики, в регионе картофель подорожал 

12 мая 2017, 11:06
Виноваты овощи: почему растет инфляция?

Виноваты овощи: почему растет инфляция?

Инфляция по итогам апреля может быть выше, чем 4,2%. Об этом сегодня пишут федеральные СМИ со ссылкой на  главу Минэкономразвития Максима Орешкина. Правда, происходящий сейчас рост он назвал временным. По данным министра, это связано «в первую очередь с динамикой цен 

28 апреля 2017, 11:11
Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле

Ученые назвали самые опасные фрукты и овощи на Земле

Ученые установили, какие ягоды, овощи и фрукты следует считать самыми опасными для здоровья. Свои выводы специалисты из Соединенных Штатов сделали после продолжительного исследования.
Как утверждается, наиболее опасная ягода для здоровья человека — клубника. Она содержит в своем составе очень много 

31 марта 2017, 12:10
Ученые: Мозг приматов увеличился благодаря употреблению фруктов

Ученые: Мозг приматов увеличился благодаря употреблению фруктов

Ученые из Нью-Йоркского университета убеждены, что именно фруктовая диета дала возможность предкам человека развить мозг. В итоге живые существа встали на путь обретения самосознания, следствием чего было возникновение орудий труда.
Впрочем, всему причиной отнюдь не белковый и протеиновый состав фруктовой 

28 марта 2017, 09:37
Ученые: фрукты и овощи помогут победить стресс

Ученые: фрукты и овощи помогут победить стресс

Ученые установили, что регулярное употребление в пищу фруктов и овощей помогает снизить уровень тревожности и депрессии. Об этом рассказывается в издании British Medical Journal Open.
В исследовании были задействованы более 60 тысяч австралийцев старше 45 лет. Ученые оценивали количество потребляемых 

16 марта 2017, 12:44
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