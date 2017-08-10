Цены на плодоовощную продукцию, обеспечившие рекордно низкую инфляцию в июле, продолжат сокращаться, сообщает Минэкономразвития в обзоре «Картина инфляции». По оценкам экспертов, потенциал снижения стоимости в этом сегменте не исчерпан и составляет около 15%. Это может внести в накопленную инфляцию дополнительный вклад в размере около -0,6 п.п. за август—сентябрь, - считают эксперты ведомства.
Июльская инфляция впервые оказалась ниже таргета ЦБ (регулятор ведет политику перехода к устойчивой инфляции в 4%), составив 3,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Еще в июне Росстат фиксировал скачок инфляции (4,4%), который многие эксперты назвали неожиданным. Такую динамику специалисты объясняли ростом цен на фрукты и овощи, связанным, в частности, с холодной погодой. Именно снижение цен на фрукты с овощами и начало поступления нового урожая обеспечило низкую инфляцию в июле, отмечается в последнем обзоре Минэкономразвития.
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