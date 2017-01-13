Минфин России предложил определять размер пенсий, исходя из нуждаемости. По мнению главы ведомства Антона Силуанова, подобный подход позволит сэкономить и направить средства на здравоохранение и образование. Пенсионерам важно получение качественных медицинских услуг, считает министр. По его мнению, необходимость в них едва ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Силуанов назвал предложенный способ маневром внутри бюджета.
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