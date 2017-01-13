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«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Материалы по теме:

Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин предлагает минимальную цену водки повысить на 15%

Минфин России выступил с предложением увеличить минимальную розничную цену на водку до 219 рублей. Эта мера включена в проект изменений к приказу об установлении минимальных цен на закупку, поставку и розничную реализацию спиртного, который опубликован на соответствующем портале.
Согласно планам, 

12 января 2017, 11:10
Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин предложил увеличить штрафы для бизнесменов за незаконные валютные операции. В ведомстве Антона Силуанова считают, что это поможет сделать борьбу с оттоком капитала еще более эффективной и не позволит валютным спекулянтам сознательно или ненамеренно влиять на курс рубля. За первую 

27 декабря 2016, 04:25
Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области в ноябре составил менее 13 тысяч рублей

Средний размер страховой пенсии по старости в Самарской области в ноябре составил менее 13 тысяч рублей

Выплата по инвалидности - чуть меньше 8 тысяч, по потере кормильца - немногим меньше 9. Это данные пенсионного фонда.
Размер минимальной социальной  пенсии  у тех,  кто официально никогда не работал, 7753 рубля. Эта сумма начисляется мужчинам, начиная с 65 лет, 

30 ноября 2016, 05:26
В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

В Самаре сотрудница почтамта осуждена за хищение пенсий

Вынесен приговор о хищении на самарском почтамте пенсий и пособий на 900 тысяч рублей. Виновной суд признал начальника участка по доставке и выплате пенсий, сообщает прокуратура Самарской области.

В уголовном деле четыре эпизода присвоения и растраты. По версии следствия, 63-летняя женщина 

24 ноября 2016, 04:46
Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

Изменения правил взимания акцизов на топливо могут кардинально снизить поступления в бюджет Самарской области

Как сообщают источники в региональном Минфине, сейчас на федеральном уровне рассматривается предложение об изменении доли зачисления топливных акцизов с 12, как это происходило в 2016-м, до 38%  в доход федерального бюджета. Впрочем, эта новация в проекте федерального бюджета пока не 

17 ноября 2016, 04:52
Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Бюджет Самарской области на 2017 год может недополучить миллиарды рублей

Как заявил министр финансов Самарской области Сергей Кандеев, секвестр доходов может произойти после изменений принципов наполнения федерального бюджета на будущий год. В частности, в соответствии с уже принятыми решениями, проектом бюджета, внесенного в Госдуму, сокращается доход от налога на прибыль, 

14 ноября 2016, 04:49
Минфин предложил отменить пенсии с 2017 года

Минфин предложил отменить пенсии с 2017 года

Минфин России предложил уже с 2017 года не платить пенсии работающим пенсионерам с годовым доходом выше 500 тысяч рублей и отменить фиксированную выплату в 4559 рублей тем, кто ежемесячно получает свыше 2,5 прожиточных минимумов, то есть около 22 тысяч рублей. 

23 сентября 2016, 03:19
В Самарской области на выплату в 5 тысяч рублей могут рассчитывать около 1 млн пенсионеров

В Самарской области на выплату в 5 тысяч рублей могут рассчитывать около 1 млн пенсионеров

Российское правительство обдумывает варианты экономии бюджета. Одна из последних идей - отмена индексации пенсий, которая должна была состояться в августе. Вместо этого 43 миллиона человек получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Средний размер пенсий в 63-м регионе - 

25 августа 2016, 04:20
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