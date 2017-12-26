В Минкомсвязи состоялись масштабные «цифровые учения». Ставилась цель выяснить, насколько способны киберпреступники отслеживать активность абонентов, перехватывая их звонки и sms-сообщения.
К мероприятию привлекли специалистов МВД, Минобороны, ФСБ, некоторых операторов и т.д.. Об этом рассказывает РБК со ссылкой на свои источники. В процессе отрабатывались сценарии отрицательного влияния как на специально образованной тренировочной площадке, так и на повседневно работающей сети сотового оператора.
Согласно плану учений одна из сетей была атакована ночью. Моделировался процесс, когда преступники с использованием уязвимостей хотят перехватить голосовой трафик, а также перехватить и подменить текст sms, отследить действия абонента. Как отмечается, в ходе необычных учений участники «успешно отработали различные сценарии защиты».
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