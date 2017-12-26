По тревоге под Самарой собрали спецназовцев В Самарской области проходят учения подразделений спецназначения ЦВО. По тревоге были подняты более 500 бойцов. Они совершают марши на штатной военной технике. Отработка идет в районе Новой Бинарадки. В «программе» учений - освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, …