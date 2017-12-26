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В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты

В кабмине решили закрыть непопулярные государственные сайты

Свыше 80% государственных порталов в Российской Федерации являются практически невостребованными. Уже в ближайшее время на смену им придет единый интернет-ресурс.
Кабмин принял решение закрыть непопулярные ресурсы ряда отечественных ведомств. Такой ход будет сделан для оптимизации расходов в русле спецпрограммы по 

22 декабря 2017, 10:02
Названы самые неудачные пароли уходящего года

Названы самые неудачные пароли уходящего года

Специалисты SplashData представили рейтинг наиболее ненадежных паролей 2017-го. Как рассказывает CSO, эксперты проанализировали более 5 млн паролей, взломанных в уходящем году.
По данным исследования, каждый шестой пользователь интернета применяет наиболее примитивную комбинацию символов - 123456. Далее в списке идет "password", 

20 декабря 2017, 09:31
Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Минкомсвязи разрабатывает онлайн-сервис для получения услуг

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на руководство Минкомсвязи России, в настоящее время министерство занимается разработкой нового онлайн-сервиса для получения госуслуг.
Как отмечается, благодаря новому сервису «Согласие», работу над которым планируют закончить в 2018 году, пользователи сайта госуслуг будут дистанционно 

19 декабря 2017, 10:17
В 2018 году россияне будут переписываться на сайте госуслуг

В 2018 году россияне будут переписываться на сайте госуслуг

В будущем году на сайте госуслуг заработает онлайн-сервис обмена информацией с государственными структурами и гражданами. Для этого на портале будет предназначена кнопка «Написать сообщение», объяснил «Известиям» заместитель руководителя Минкомсвязи Алексей Козырев.
«Сообщение можно будет послать, зная ИНН, СНИЛС, электронный адрес 

13 декабря 2017, 10:14
Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

Хакерская группировка успешно грабила банки РФ и США два года

Русскоязычная группировка киберпреступников MoneyTaker совершила ряд ограблений финансово-кредитных учреждений в Российской Федерации, Соединенных Штатах и Англии, осуществляя свою преступную деятельность в течение 2 лет. Только за последние полгода на счету злоумышленников порядка двух десятков хакерских атак.
Об этом рассказывают отечественные 

11 декабря 2017, 04:38
В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

В России обсуждается введение обязательного страхования от киберрисков

Как сообщают отечественные агентства со ссылкой на "Коммерсант", в русле правительственной программы "Цифровая экономика" обсуждается появление рынка страхования от киберугроз. Полис информационной безопасности могут объявить обязательным с 2020 года для стратегических отраслей, от кредитно-финансовой сферы до машиностроительного сегмента.
Аналогов управления 

7 декабря 2017, 02:59
ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

ЦБ предупредил об угрозе хакерских атак перед Новым годом

Число кибератак на финансово-кредитные структуры может увеличиться в преддверии новогодних праздников. С подобным прогнозом выступил зам руководителя главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычёв.
Как он отметил, регистрируемое сейчас уменьшение активности вируса Cobalt Strike может говорить о том, 

6 декабря 2017, 09:11
В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В России создадут новую гибридную сеть спутниковой и сотовой связи

В русле программы «Цифровая экономика» в Российской Федерации собираются разработать Глобальную многофункциональную инфокоммуникационную спутниковую систему (ГМИСС). Уже озвучена запланированная сумма расходов - 199 млрд руб. Об этом рассказывает РБК. Всего же на сегмент «Информационная инфраструктура» собираются, по информации издания, направить 

23 ноября 2017, 11:23
Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Исследование: Хакеры смогут убить миллионы автовладельцев по всему миру

Киберпреступники способны взломать программное обеспечение транспортных средств, полностью установить над ними контроль и уничтожить «миллионы» в ходе кибератаки. Так заявил американский ученый из Нью-Йоркского университета Джастин Каппос. Это утверждение растиражировали тут же многочисленные зарубежные средства массовой информации.
Как утверждает исследователь, 

21 ноября 2017, 03:18
Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал крупнейшие российские банки

Вирус-вымогатель Bad Rabbit попытался атаковать инфраструктуру ряда крупных отечественных финансово-кредитных учреждений из  ТОП-20. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на экспертов компании Group IB.
Как отметили специалисты, неудачные попытки заражения отметили в некоторых банках, которые пользуются защитными системами компании. 

25 октября 2017, 11:11
В губернии проведут плановые учения по гражданской обороне

В губернии проведут плановые учения по гражданской обороне

На этой неделе в области проведут плановые учения по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Планируется выделить на это около 3-х дней.
26 октября в четверг в 10:00 утра по всем окрестностям Самарской области раздастся 

23 октября 2017, 05:25
В Самарской области пройдут масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС

В Самарской области пройдут масштабные учения по предупреждению и ликвидации ЧС

В период с 24 по 27 октября 2017 года на территории Самарской области будет проводиться командно-штабное учение с органами управления и силами территориальной и функциональной подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС) и гражданской обороны Самарской области. 

19 октября 2017, 12:45
Тихая охота: Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше

Тихая охота: Грибники сорвали учения американских танкистов в Польше

Американское танковое подразделение отменило стрельбы близ польского города Жагань по причине большого числа грибников, буквально наводнивших местные леса. Об этом, в частности, рассказывает германское издание Der Tagesspiegel.
В Польшу отправились 3,3 тыс. военнослужащих Соединенных Штатов, в их распоряжении находятся танки, 

10 октября 2017, 10:09
По тревоге под Самарой собрали спецназовцев

По тревоге под Самарой собрали спецназовцев

В Самарской области проходят учения подразделений спецназначения ЦВО. По тревоге были подняты более 500 бойцов. Они совершают марши на штатной военной технике. Отработка идет в районе Новой Бинарадки. В «программе» учений - освобождение заложников, эвакуация мирных жителей с верхних этажей, 

13 сентября 2017, 11:15
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